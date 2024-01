Première acquisition à Nantes pour la nouvelle SCPI My Share Education

La SCPI My Share Education, lancée par la société de gestion My Share Company en septembre 2023, est le 1er fonds immobilier non coté exclusivement dédié à l’immobilier d’éducation, d’enseignement et de recherche en zone euro, des secteurs répondant à des besoins sociétaux en pleine croissance. Elle a procédé en fin d’année 2023 à l’acquisition de ses deux premiers actifs immobiliers dans la ville de Nantes pour un montant global proche de 2 millions d'euros. My Share Education ambitionne de distribuer un rendement de 4,5% à ses associés en année pleine.

My Share Education joue la carte régionale pour son premier achat

Moins de deux mois après son lancement auprès du grand public, la SCPI My Share Education annonce sa première acquisition pour environ 2 millions d'euros , soit la quasi-totalité des capitaux apportés par les associés fondateurs. Il s’agit de deux cellules locatives situées au sein d’un même immeuble à Nantes (44) au 20 Mail Pablo Picasso, pour une surface globale de l’ordre de 600 m 2 .

Le premier des deux actifs sélectionnés par la SCPI dans cet immeuble est une crèche développant une surface locative de plus de 310 m² , louée au pionnier des crèches privées Les Petits Chaperons Rouges. Le rendement locatif prévisionnel devrait tourner autour de 6% pour cette première crèche qui rejoint le portefeuille de My Share Éducation. Les Petits Chaperons Rouges est un réseau national de crèches établi depuis plus de 20 ans en France, qui gère aujourd’hui environ 450 crèches en nom propre et 1.300 crèches partenaires.

Le second actif négocié par la SCPI My Share Education est un local commercial d’une surface de plus de 300 m² situé dans le même bâtiment que la crèche. Il est actuellement loué à Carrefour City et devrait servir un rendement annuel similaire à celui de la crèche de l’ordre de 6% . Carrefour City est l’enseigne de proximité du groupe Carrefour, une des principales marques françaises de la grande distribution créée il y a plus de 60 ans.

Une 1 ère opération de « diversification » avant un investissement « core » prévu début 2024

La stratégie d’investissement de la SCPI My Share Education couvre l’ensemble de la zone euro , en particulier la France, sur une large plage sectorielle. Il s’agit en premier lieu « des actifs nécessaires aux besoins éducatifs fondamentaux des populations » : écoles d’enseignement supérieur, campus, centres de formation professionnelle et d’apprentissage, établissements scolaires primaires et secondaires, fondations liées à l’enseignement, bâtiments dédiés à la recherche, etc. Plus marginalement, une poche de diversification sera développée sur des actifs à usage mixte , combinant par exemple, enseignement et espaces de vie (résidences services étudiants) ou commerces, ainsi que des crèches ou des centres de loisirs.

C’est dans le cadre de cette allocation de diversification que s’insère la première acquisition réalisée à Nantes par My Share Education, qui porte sur une crèche et un local commercial mitoyen dans la même copropriété. Pour My Share Company , il y a également une dimension symbolique dans le choix du premier actif de la SCPI : « naissance d’une nouvelle SCPI, acquisition d’une crèche ».

Au-delà de cette première opération, une seconde devrait être finalisée au début de l’année 2024 par My Share Education, correspondant au cœur de sa stratégie d’investissement puisqu’ elle portera sur une école d’enseignement supérieur située dans le Sud de la France .