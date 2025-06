IFI : comprendre votre avis d'imposition et les possibilités de réclamation / iStock.com - Lemon_tm

Qui est concerné par l’IFI et comment le déclarer ?

L’IFI s’adresse aux contribuables détenant un patrimoine immobilier net taxable supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2025. Cela inclut la résidence principale (avec un abattement de 30 %), les biens locatifs, terrains, immeubles détenus via des SCI, et certains titres de sociétés immobilières. En revanche, les biens professionnels ou affectés à l’activité principale peuvent être exonérés. La déclaration de l’IFI se fait en même temps que la déclaration de revenus, via le formulaire n°2042-IFI à joindre à la déclaration principale. Si vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu (cas de certains non-résidents ou majeurs rattachés), vous devez remplir le formulaire spécifique 2042-IFI-COV. La télédéclaration est obligatoire, sauf exception. Pour 2025, les dates limites varient selon les départements, avec une échéance nationale fixée entre le 22 mai et le 5 juin.

Comment lire votre avis d’imposition IFI ?

L’avis d’IFI est disponible sur votre espace personnel impots.gouv.fr, généralement entre la fin juillet et la mi-août. Il précise la valeur nette taxable de votre patrimoine, les éventuelles déductions de dettes, le montant de l’impôt dû, ainsi que les modalités de paiement. Il tient également compte du plafonnement IFI/IR : si la somme de l’impôt sur le revenu et de l’IFI dépasse 75 % de vos revenus, une réduction peut s’appliquer. Un espace dédié vous permet de vérifier que ce plafonnement a bien été calculé automatiquement, ou de le demander manuellement le cas échéant.

Quelles conséquences en cas de retards ou d’erreurs ?

Omettre ou sous-estimer son patrimoine taxable peut entraîner des pénalités. En cas de déclaration tardive, une majoration de 10 % s’applique, portée à 40 % si l’avis reste impayé après mise en demeure. À cela s’ajoutent des intérêts de retard à 0,20 % par mois. Une erreur involontaire peut être corrigée sans pénalité si elle est rectifiée rapidement et de bonne foi. En revanche, une fraude délibérée (sous-évaluation manifeste, omission volontaire d’un bien) peut entraîner des sanctions bien plus lourdes, allant jusqu’à 80 % du montant éludé.

Comment contester votre avis d’imposition ?

Si vous estimez que votre avis d’IFI est erroné, par exemple à cause d’une mauvaise évaluation, d’un oubli de déduction ou d’une exonération non prise en compte, vous pouvez déposer une réclamation. Cette démarche s’effectue en ligne via votre espace particulier ou par courrier, et doit être faite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement (donc, jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’IFI 2025). Il est également possible de corriger votre déclaration en ligne entre fin juillet et début décembre 2025, grâce au service de correction proposé par l’administration fiscale. En cas de litige persistant, un recours devant le conciliateur fiscal départemental, voire le tribunal administratif, reste envisageable.