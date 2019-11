Pourquoi le papier thermique des tickets de caisse a encore de beaux jours devant lui

Une députée LREM a déposé un amendement visant à les faire disparaître progressivement des caisses de supermarché.

Une durée de vie d'à peine quelques secondes, contenant des perturbateurs endocriniens, le ticket de caisse est sur la sellette: un amendement au projet de loi pour une économie circulaire propose de le rendre progressivement optionnel. L'amendement sera examiné lundi soir par l'Assemblée nationale et a déjà reçu le soutien du gouvernement.

Ce ticket de caisse, souvent peu désiré par les clients et immédiatement jeté, représente une quantité astronomique de papier à l'échelle d'un hypermarché. Selon le texte de l'amendement, «un hypermarché a recours annuellement à 10 600 rouleaux de papier thermique, l'équivalent en distance d'un Paris-Montpellier». Pour la députée de l'Hérault Patricia Mirallès, à l'origine de cet amendement, «c'est un petit geste pour une grande cause.» À travers le monde, c'est 1,2 million de tonnes de papier thermique qui a ainsi été produit en 2015. Le marché européen en aurait absorbé plus de 350 000 tonnes.

Avec son amendement, la députée de l'Hérault espère aussi limiter un problème sanitaire. Les tickets de caisse contiennent des perturbateurs endocriniens. Le Bisphénol A, qui a été interdit, a en effet été remplacé par du Bisphénol S ou F.

Le papier thermique est mort... Vive le papier thermique? Ce n'est pas la demande qui manque pour ce matériau. Les acteurs de ce marché ne sont ni surpris ni inquiétés de la disparition du ticket de caisse, qui était anticipée en Europe et en Amérique du Nord. Ce n'est en revanche pas le cas dans les pays en développement où le marché du papier thermique destiné aux tickets de caisse reste en croissance.

Une autre demande ne faiblit pas: celle du e-commerce, qui utilise ce même papier pour étiqueter ses paquets. Le marché du papier thermique devrait ainsi connaître une croissance «significative» d'ici 2025, selon une étude de Global Market Insights et ainsi peser 5,37 milliards de dollars à cette échéance. L'étude souligne également que le marché de la loterie, qui fait lui aussi appel à du papier thermique, est également en croissance . «Les initiatives croissantes des gouvernements d'Asie du sud-est pour faire de la région un hub du jeu va fournir des voies de croissance à l'industrie,» avance notamment le texte de Global Market Insights.

Si un problème se pose pour le marché du papier thermique, il viendra plutôt du côté de l'offre: une pénurie du composant chimique clef se profile. Le gouvernement chinois, en renforçant ses réglementations sanitaires et environnementales il y a deux ans, a fait fermer de nombreuses usines qui ne les respectaient pas. En 2017, l'usine chinoise Connect Chemicals, qui irrigue le marché en leuco (un composant essentiel à la fabrication du papier thermique) a ainsi été mise à l'arrêt. Les prix du leuco ont immédiatement été multipliés par cinq, entraînant une hausse des prix du papier. L'usine a depuis partiellement repris son activité, mais cette baisse de production met le marché du papier thermique sous tension puisque la Chine semble se défaire durablement de certaines de ses industries polluantes.