Pourquoi l’argent liquide rassure les Français

Dans les contextes internationaux incertains, les pièces et billets sont particulièrement prisés des épargnants.

Sommaire:

Les paiements en espèces diminuent, mais la demande de cash reste forte

L’argent liquide, synonyme de liberté individuelle et d’inclusion

L’argent liquide rassure en temps de crise

Les paiements en espèces diminuent, mais la demande de cash reste forte

Les règlements en espèces reculent au profit de moyens de paiement dématérialisés: carte bleue, virements, applications sur smartphone… 50% des transactions ont été effectuées en cash en 2022, soit une baisse de 9 points en 3 ans. Pour autant, les pièces et billets ont de l’avenir. Depuis l’introduction de l’euro, le stock de monnaie en circulation en France croît en continu (+5,9% en décembre 2023 par rapport à l’année précédente). Il s’élève aujourd’hui à 210 milliards d’euros au total dans la zone euro.

Le dernier baromètre de la Monnaie de Paris (réalisé en partenariat avec l’Ifop) montre l’attachement des Français envers l’argent liquide. En 2023, 83% des répondants se déclarent attachés aux espèces, contre 79% l’année précédente. Cette proportion atteint même 86% chez les 18-24 ans. 74% des sondés affirment utiliser des espèces chaque jour ou presque (+6 points sur un an). 87% se disent «inquiets» à l’idée de voir l’argent liquide disparaître.

L’argent liquide, synonyme de liberté individuelle et d’inclusion

Pour les Français interrogés par l’Ifop, la disparition du cash est associée à:

Une perte de confidentialité,

La hausse des inégalités,

La dégradation des interactions sociales,

La baisse de la solidarité…

L’argent liquide rassure: il s’agit pour le moment de la seule forme de monnaie de banque centrale accessible aux particuliers (le projet d’euro numérique peut changer ce paramètre). C’est aussi la seule forme de monnaie dotée d’un cours légal: elle est nécessairement acceptée comme moyen de paiement. L’argent liquide est donc accessible à tous et est accepté partout. Même s’ils utilisent de moins en moins d’espèces au quotidien, les Français souhaitent pouvoir continuer à choisir librement leur moyen de paiement.

Par ailleurs, l’argent liquide est synonyme de liberté parce qu’il est garant de la confidentialité. Il ne produit pas de données personnelles et ne permet pas de tracer des usages ou des comportements de consommation. Payer en espèces, c’est être libre d’utiliser son argent en tout anonymat. C’est également conserver son indépendance vis-à-vis des grandes plateformes numériques. À l’inverse, les moyens de paiement dématérialisés renseignent les marques sur les habitudes d’achat et les préférences des consommateurs.

L’argent liquide rassure en temps de crise

96% des Français accordent leur confiance à l’argent liquide. 63% des répondants affirment avoir «très confiance». Cette confiance s’incarne dans les activités des épargnants: l’ argent liquide sert à épargner . De plus en plus de ménages conservent des sommes importantes chez eux. La Banque de France estime qu’environ 25% des émissions nettes de billets en euros sont utilisées à des fins de thésaurisation domestique. Ainsi, il est toujours aussi demandé alors qu’il est moins utilisé dans les points de vente. Il sert de réserve de valeur. Dans un contexte de crise et d’incertitude, les ménages se tournent vers les espèces car elles sont jugées plus fiables.

Les crises de ces dernières décennies se sont traduites par une hausse de la demande d’argent liquide: la crise financière de 2008, la crise du Covid, la guerre en Ukraine… L’argent liquide est physique, concret, contrairement aux flux financiers. Il est donc utilisable même en cas de catastrophe naturelle, de panne informatique ou d’effondrement du système bancaire. L’attrait pour le cash témoigne d’une certaine méfiance des ménages à l’égard des institutions financières.