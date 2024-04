2024, l’année de la fin des pièces et des billets?

L’euro numérique pourrait entrer en application en 2027 ou 2028.

Le projet de création d'un euro numérique est en examen. Cette monnaie dématérialisée constituerait un moyen de paiement gratuit pour tous au sein de la zone euro. Selon la Banque Centrale Européenne (BCE), il s'agit de « la prochaine étape pour notre monnaie unique ». L'adoption du e-euro marquerait un pas de plus vers la disparition des pièces et billets.

Sommaire:

Les paiements numériques sont désormais entrés dans les pratiques quotidiennes

L'euro numérique, une monnaie publique dématérialisée

Les avantages de l'euro numérique au quotidien

Renforcement de la souveraineté monétaire de l'Union européenne

L'euro numérique, c'est pour quand?

Les paiements numériques sont désormais entrés dans les pratiques quotidiennes

La révolution numérique modifie nos habitudes de paiement. Les modes de paiement dématérialisés, avec une carte bancaire et un smartphone, prennent progressivement le pas sur les traditionnels pièces et billets. Pour aller plus loin, la Banque centrale européenne étudie la possibilité de compléter la monnaie publique, mise actuellement à disposition sous forme d'espèces, par une version numérique. Dans une tribune publiée en juin 2023 par le quotidien Le Monde , Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, et Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, écrivent: «Nous nous acheminons vers une économie véritablement numérique, la suite logique est d'adapter l'argent liquide à cette nouvelle ère».

L'euro numérique, une monnaie publique dématérialisée

Pour comprendre le concept d'euro numérique, il est nécessaire de faire la distinction entre monnaie de banque centrale et monnaie privée:

La monnaie de banque centrale est également appelée «monnaie publique». Ses formes les plus tangibles sont les pièces et les billets.

La monnaie privée est créée par les banques commerciales. Les transferts de monnaie privée incluent les paiements par carte de crédit ou via des services en ligne.

L'euro numérique correspondrait à une forme dématérialisée de monnaie de banque centrale, émise par la BCE. Ce nouveau moyen de paiement serait mis gratuitement à la disposition de tous au sein de la zone euro. Il garantirait le plus haut niveau de confidentialité. Cette version électronique de la monnaie unique viendrait en complément, et non en remplacement, des pièces et billets. Néanmoins, elle risque d'accélérer le recul des espèces.

Les avantages de l'euro numérique au quotidien

Avec l'euro numérique, les consommateurs européens disposeraient d'une nouvelle solution de paiement pour régler facilement tous leurs achats dans la zone euro: en magasin, en ligne ou entre particuliers. Les e-euros seraient stockés dans un portefeuille numérique rattaché à la BCE et non à une banque privée. On pourrait effectuer ses paiements électroniques avec son téléphone ou sa carte, en ligne ou hors ligne. En favorisant la concurrence en Europe, l'euro numérique permettrait de réduire les frais de paiement pour les consommateurs et les commerçants. En parallèle, les transactions seraient plus rapides et moins coûteuses qu'avec des virements bancaires . Les paiements internationaux deviendraient presque gratuits.

Renforcement de la souveraineté monétaire de l'Union européenne

Avec l'euro numérique, la BCE veut renforcer la souveraineté monétaire de l'Union européenne. En effet, elle réduirait sa dépendance à l'égard des systèmes non européens. En outre, la BCE craint la multiplication des paiements dématérialisés: ils pourraient être profitable à des monnaies virtuelles privées. L'euro numérique se veut donc une réponse aux cryptomonnaies , entre autres. Cet enjeu est d'autant plus stratégique que d'autres banques centrales travaillent à la création de leur propre monnaie dématérialisée, comme aux États-Unis et en Chine.

L'euro numérique, c'est pour quand?

La phase d'étude du projet d'euro numérique s'est achevée en octobre 2023. La phase de préparation et d'expérimentation a débuté rapidement ensuite. La BCE dispose de deux ans pour:

Élaborer les futures règles de fonctionnement de cette nouvelle monnaie,

Trouver les fournisseurs capables de concevoir les infrastructures techniques nécessaires,

Mener des tests et des expérimentations.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE rendra son avis fin 2025. Si le projet se poursuit, il faudra probablement plusieurs années supplémentaires pour évaluer sa faisabilité. L'euro numérique pourrait voir le jour en 2027 ou 2028.