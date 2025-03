Pourquoi investir dans une forêt ? / iStock.com - arthon meekodong

La forêt et son bois... des valeurs sûres

A l’instar de l’or ou de l’immobilier, le bois est considéré comme une valeur refuge. En effet, il ne subit pas – comme les actions ou les obligations - les aléas des marchés financiers. Sa valeur fluctue assez peu et jouit d’une tendance plutôt haussière ce qui garantit à ses détenteurs, une sécurité financière à court, moyen et long terme. Le bois, par ailleurs, n’est pas la seule ressource émanant de la forêt. Les produits non ligneux, tels que, par exemple, les champignons, les baies, ou encore le miel, les activités de loisirs (accro branche, chasse, etc.), ou tout simplement la valeur du foncier, assurent aux forêts un intérêt économique tangible.

Des avantages fiscaux incitatifs

Pour bénéficier des incitations fiscales liées à un investissement forestier il est possible, soit d’acheter un bois ou une forêt, nus, à boiser, soit d’acquérir des parts de groupements forestiers ou des titres de sociétés d'épargne forestière. Vous pourrez alors bénéficier d'une réduction d'impôt représentant 25% du montant de votre investissement, dans la limite des plafonds suivants : 6 250 euros si vous vivez seul(e) ; 12 500 euros si vous êtes en couple. Quelques conditions, toutefois à respecter : Conserver votre bois ou forêt pendant au moins huit ans. S’il s’agit de parts ou de titres, vous devrez les conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant la date d'acquisition ou de souscription ; Leur appliquer, pendant toute cette durée, un plan de gestion agréé. En suivant ces mêmes règles, vous pourrez également bénéficier d'un crédit d'impôt pour les travaux forestiers (ex : plantations, renouvellement de peuplement animal...). Notons qu'un patrimoine forestier bénéficie d’une exonération de 75% de sa valeur pour le calcul de l’assiette IFI, voire de 100% si vos bois et forêts sont qualifiés de biens professionnels. Seule condition : s’engager à appliquer pendant 30 ans une gestion durable à votre forêt ; laquelle doit être attestée par une certification. Enfin, en termes de succession, là encore, posséder une forêt présente des avantages : lorsque le moment sera venu de la transmettre à vos héritiers, ces derniers pourront bénéficier d’un abattement sur l’assiette des droits de succession, représentant 75% de la valeur de la forêt (à condition, de nouveau, d’avoir respecté un engagement de gestion durable pendant 30 ans).

Des impacts sociaux et environnementaux positifs

Les forêts, on le sait, sont les poumons de notre planète, grâce à leur production d’oxygène et à leur absorption de CO2... Consacrer notre bas de laine à leur préservation est donc indubitablement plus vertueux que de l’utiliser pour promouvoir l'extraction du gaz de schiste ! Sur le plan social, une forêt est également génératrice d’emplois : gestion et exploitation, récolte de produits non ligneux, etc...