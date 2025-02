Pourquoi diversifier son patrimoine en vue de la retraite ? / iStock.com - ilkercelik

La diversification : une stratégie gagnante

Partir à la retraite, étape tant attendue par nombre de travailleurs, est synonyme de liberté et de nouveaux projets. Face à une diminution significative de ses revenus, encore faut-il pouvoir assumer financièrement ces nouvelles opportunités. Il est donc important d'anticiper au mieux cette étape, et de mettre en place des stratégies d'épargne en diversifiant son patrimoine. Les produits proposés sur le marché sont nombreux : épargne bancaire (livrets A, LDD, LEP…), épargne logement (PEL, CEL), contrats d'assurance vie, immobilier, mais aussi placements cotés en bourse tels que les actions (parts de capital d'entreprises) ou les obligations (créances envers des entreprises ou des États). La façon de diversifier sera différente selon le profil de l'épargnant. De nombreux critères sont à prendre en compte : la situation personnelle (âge, situation familiale, niveau de revenu, patrimoine existant…), les objectifs (préparation d'un projet, transmission à ses enfants…), la durée souhaitée du placement, le niveau d'acceptation du risque, etc. La diversification de ses investissements répond donc non seulement au souci d'optimiser son épargne, mais aussi à celui de répondre à ses attentes personnelles. L'avantage principal de cette stratégie est de réduire le risque de ses investissements en ne dépendant pas d'un seul produit financier… autrement dit, selon la maxime populaire, de ne pas "mettre ses œufs dans le même panier". Outre la diminution de la volatilité de son portefeuille, la diversification permet de dynamiser l'évolution de son patrimoine et constitue la base d'une gestion financière patrimoniale efficace et performante.

Comment répartir ses investissements ?

Quels que soient les besoins de chacun, quelques principes de base sont à respecter. Afin de stabiliser ses investissements, il est conseillé de répartir son portefeuille en trois classes d'actifs (maximum quatre), différents les uns des autres, en respectant un pourcentage de 25 % à 30 % pour chacun de ces produits. Cette répartition devra être réévaluée régulièrement, afin de s'adapter au marché et à ses besoins. Pour sécuriser son patrimoine, il est intéressant de mettre en place avant tout une épargne de précaution susceptible de couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Si l'épargne vise à financer un projet précis tel qu'un achat, un voyage ou un événement spécifique, un placement de court terme (livret d'épargne) est une option adaptée. Si les fonds nécessaires pour son projet dépassent les plafonds autorisés pour ces produits, on peut se tourner vers des obligations (fonds euros) via une assurance vie, formule souple dont le capital est garanti et qui permet de percevoir des intérêts annuels. Il est également possible d'investir dans l'immobilier. Qu'on habite son bien ou qu'on opte pour l'immobilier locatif, la pierre est une source de rentabilité attractive. Investir dans les métaux précieux, stratégie moins usitée, a l'avantage de protéger des crises financières et des fluctuations boursières, même si l'or, considéré comme une valeur refuge, reste très taxé, n'apporte aucune source de revenus et s'avère peu protecteur face à l'inflation. Pour les plus audacieux, pourquoi ne pas investir dans les cryptomonnaies ? Ces actifs numériques sont réservés aux investisseurs peu frileux, qui acceptent de prendre des risques (volatilité, sécurité, fiscalité).