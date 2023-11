Pourquoi choisir une rente viagère pour votre retraite ?-iStock-Leonid Portnoy.jpg

Quel est le principe de la rente viagère ?

La rente viagère consiste à lier deux personnes – un « débirentier », c’est-à-dire celui qui verse, et un « crédirentier », c’est-à-dire, celui qui perçoit - par un contrat dit « aléatoire ». Le premier va ainsi verser au second une somme régulière, jusqu’au décès de ce dernier. L’objet du contrat, donnant lieu au versement peut provenir de différentes sources ; à savoir : De la vente d’un bien ... Il s’agit, dans la majeure partie des cas, d’un bien immobilier, et le contrat se caractérise alors par la perception, par le crédirentier, d’une somme d'argent versée régulièrement et jusqu’à son décès, contre la vente d’un logement en viager. D’un droit ou d’une créance : les enfants d’un défunt héritant d’un bien immobilier, peuvent par exemple racheter l’usufruit de l’épouse en lui versant une rente viagère, soit une somme qui lui est assurée jusqu’à la fin de ses jours. De « l’aliénation d’un capital financier » : la rente viagère est alors, dans ce cas, versée par une compagnie d’assurance, à qui l’on a préalablement versé un capital, ou des placements financiers (PER : Plan d’Epargne Retraite, PEA : Plan d’Epargne en Actions), et dont on demande la sortie sous la forme d’une rente viagère.

Rente viagère, avantages et inconvénients...

Le principal inconvénient de la rente viagère réside dans le fait que le souscripteur, en acceptant de transformer son épargne en un revenu régulier, renonce à la disponibilité de son capital, ce qui peut, bien sûr, être une source d’angoisse. Notons également que les rentes viagères font partie de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal. De ce fait, elles constituent un droit patrimonial cessible et saisissable, et doivent être prises en compte dans l'assiette de l'IFI. Au nombre des avantages, en revanche, citons la garantie d’un revenu tout au long de sa vie, y compris si la durée de celle-ci dépasse un âge canonique ! Le revenu, fixé à l’avance préserve par ailleurs le rentier des fluctuations des marchés ou des taux d’intérêts que peuvent subir d’autres types d’investissements. Enfin, d’un point de vue fiscal, si les rentes viagères sont imposables au même titre que l'impôt sur le revenu, la fiscalité des rentes peut par contre, générer des abattements. Dans le cadre d’une vente en viager, par exemple, l’abattement variera de 30 à 70% en fonction de l’âge du vendeur, le bouquet sera exonéré si la vente porte sur la résidence principale, et seuls 40% de la rente seront imposables.