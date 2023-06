Pourquoi changer votre contrat de mariage?

Combien coûte un changement de contrat de mariage?

Des frais et taxes s’appliquent en cas de transfert de propriété (lorsqu’un bien propre devient commun aux époux). Si vous abandonnez un régime communautaire au profit d’un régime de séparation, un droit de partage calculé sur l’actif net partagé est dû au Trésor public. Le notaire facture un pourcentage de la valeur de l’actif brut liquidé et partagé. Vous devrez également vous acquitter des frais de parution dans un journal d’annonces légales, et d’un droit d’enregistrement de 125 euros. Enfin, en cas d’homologation judiciaire, vous devrez payer les frais d’avocat.

- de la valeur des biens concernés.

- de la situation patrimoniale des époux,

Un changement de régime matrimonial nécessite l’intervention d’un notaire. Le coût de l’opération dépend: