Pourquoi ajuster votre taux de prélèvement à la source l’année précédant la retraite?

Ajuster son taux de prélèvement à la source lorsque vos revenus varient beaucoup

Depuis 2019, un taux de prélèvement à la source est appliqué directement sur vos revenus mensuels. Il s’agit de votre taux d’imposition. Chaque année, il est calculé par l’administration fiscale sur la base de votre déclaration de revenus effectuée au printemps sur les revenus de l’année précédente. L’éventuel nouveau taux est appliqué à partir de septembre.

La définition pour tout comprendre: le taux de remplacement Le taux de remplacement correspond à la différence entre vos revenus perçus durant la vie active et le montant de vos pensions de retraite. Il est passé de 68% en moyenne en 2016 à 59% en 2021, selon l’Insee. Une tendance pouvant s’accentuer encore à l’avenir.

Le prélèvement à la source varie mécaniquement en fonction de vos revenus mais le taux de prélèvement reste inchangé jusqu’à votre prochaine déclaration, l’année suivante. Toutefois, vous pouvez anticiper cette situation et agir. Lorsque votre situation change (naissance, mariage, décès, départ en retraite…) et/ou que vos revenus changent, il est pertinent d’ajuster votre taux de prélèvement à la source vous-même. Vous pouvez le faire à tout moment sur le site des impôts. L’objectif de la modification est d’éviter de devoir faire des avances à l’administration fiscale ou, à l’inverse, d’éviter un rattrapage d’impôts.

Passage à la retraite: le risque est de payer trop d’impôts la première année

Une fois à la retraite, vos ressources mensuelles sont plus faibles. Sans action de votre part, vous payez des impôts correspond à vos derniers salaires perçus, l’année précédent votre retraite. Ce surcoût peut être difficile à gérer si vous disposez d’une épargne limitée ou bloquée. Cet effet peut être décuplé car l’année de votre départ en retraite peut être l’année où vos revenus sont importants. En effet, vous percevez

Une indemnité de départ,

Le reliquat de vos congés payés,

Votre solde de tout compte.

Ces sommes peuvent être importantes. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu et augmentent donc mécaniquement votre taux de prélèvement à la source.

À noter Au printemps 2024, vous déclarez vos revenus de l’année 2023. Si vous prenez votre retraite en 2024 sans signaler ce changement à l’administration fiscale, vous pouvez payer trop d’impôts jusqu’en septembre 2025.

Comment baisser son taux de prélèvement à la source?

Pour diminuer votre taux de prélèvement à la source, connectez-vous à votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Ensuite, vous cliquez sur «actualiser mon taux de prélèvement à la source» et vous renseignez vos prévisions de ressources et de charges pour l’année en cours. L’administration fiscale calcule votre nouveau taux de prélèvement à la source et le transmet à votre caisse de retraite.

Le cumul emploi-retraite peut-il vous intéresser? Au moment de la retraite, il est possible de continuer d’exercer une activité professionnelle pour compléter vos revenus. Le cumul emploi-retraite permet de reprendre un travail rémunéré tout en percevant une pension de retraite. Il est possible si vous remplissez l’une des conditions suivantes: Vous avez atteint l’âge légal de la retraite (entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance) et vous pouvez justifier d’une retraite à taux plein, Vous avez plus de 67 ans. Dans les deux cas, vous devez obligatoirement avoir liquidé l’ensemble des pensions des régimes obligatoires en France et à l’étranger (régimes de base ou complémentaires). Quelque 500.000 Français optent déjà pour le cumul emploi-retraite en France. Le dispositif vient d’être rendu encore plus attrayant dans le cadre de la dernière réforme des retraites. En effet, à compter du 1er septembre 2023, le cumul emploi-retraite vous permet d’acquérir de nouveaux droits à la retraite en fonction des droits constitués depuis janvier 2023. Aucune décote n’est appliquée sur le montant de cette nouvelle pension. Cette dernière doit être de 2199,60 euros au maximum et ne peut faire l’objet d’aucune majoration. Dans les deux cas, vous devez obligatoirement avoir liquidé l’ensemble des pensions des régimes obligatoires en France et à l’étranger (régimes de base ou complémentaires). Quelque 500.000 Français optent déjà pour le cumul emploi-retraite en France. Le dispositif vient d’être rendu encore plus attrayant dans le cadre de la dernière réforme des retraites. En effet, à compter du 1er septembre 2023, le cumul emploi-retraite vous permet d’acquérir de nouveaux droits à la retraite en fonction des droits constitués depuis janvier 2023. Aucune décote n’est appliquée sur le montant de cette nouvelle pension. Cette dernière doit être de 2199,60 euros au maximum et ne peut faire l’objet d’aucune majoration.