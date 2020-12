Comment profiter du cumul emploi-retraite?

Le dispositif cumul emploi-retraite permet de travailler tout en percevant une pension. crédit photo : mimagephotography/Shutterstock / mimagephotography

Le dispositif cumul emploi-retraite permet de travailler tout en percevant une pension. Toutefois, si vous êtes retraité et souhaitez reprendre une activité, vous devez en informer votre caisse de retraite. Selon votre situation, le cumul d'un salaire avec une pension peut être limité.

Qui peut bénéficier du cumul emploi-retraite?

Tous les retraités du régime général de la Sécurité sociale peuvent cumuler des pensions de retraite avec les revenus d'une activité professionnelle. Ainsi, vous pouvez reprendre une activité rémunérée dans le public ou dans le privé sous forme salariée ou non salarié (profession libérale par exemple) après avoir demandé la liquidation de vos pensions de retraite.

Pour demander et obtenir votre retraite, vous n'êtes pas tenu de cesser certaines activités particulières (élu local, chambre d'hôtes, production littéraire, garde d'enfants...).

La reprise d'activité doit être déclarée

Si vous reprenez une activité professionnelle tout en percevant une pension de retraite, vous devez prévenir votre caisse de retraite dès le mois suivant par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) ou remise en main propre contre décharge. Votre courrier doit mentionner:

Le nom et l'adresse de l'employeur.

La date de début d'activité.

Le montant et la nature des revenus professionnels et le régime de Sécurité sociale auquel vous êtes affilié à ce titre.

Les noms et adresses des organismes de retraite vous versant une pension.

En outre, vous devez joindre à cet envoi les bulletins de salaire ou documents justifiant des revenus perçus.

A noter

Si vous reprenez une activité auprès de votre dernier employeur, votre retraite ne vous sera pas versée pendant les six premiers mois d'activité.

Un retraité actif cotise-t-il pour sa retraite? Des cotisations vieillesse sont prélevées sur le salaire d'un retraité ayant repris une activité professionnelle. Toutefois, celles-ci ne lui permettent pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite s'il a liquidé ses droits après le 1er janvier 2015. Pour ceux partis à la retraite avant 2015, les cotisations prélevées donnent de nouveaux droits seulement si elles sont versées à un régime de retraite ne leur versant pas de pension.

Le cumul d'un salaire avec une pension peut être limité

Pour cumuler intégralement vos pensions de retraite de base et complémentaire avec des revenus professionnels, vous devez respecter les trois conditions suivantes:

Vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite (62 ans).

Votre âge et votre durée de cotisation vous donnent droit à une pension à taux plein.

Vous avez liquidé l'ensemble de vos retraites (base et complémentaire).

Dans le cas contraire, le cumul est seulement possible dans la limite d'un plafond. Ainsi, la somme de vos revenus professionnels et de vos pensions de retraite ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: 160 % du Smic (soit 1.785,73 € en 2020) ou le votre dernier salaire perçu avant la liquidation de vos droits à la retraite.

A savoir

Si vous dépassez le plafond de revenus, le montant de vos pensions de retraite est réduit d'un montant équivalent au dépassement.

Une fois à la retraite, vous être autorisé à reprendre une activité professionnelle. Ainsi, vous pouvez augmenter vos revenus sans perdre vos droits. Toutefois, le cumul d'un salaire et d'une pension peut être limité.