Pour lutter contre les résidences secondaires, cette Bretonne a vendu sa maison en dessous du prix du marché

En Bretagne, une femme a volontairement vendu la maison de sa grand-mère en dessous du prix du marché. Elle tenait absolument que cette propriété soit acheté par des locaux.

La maison de sa grand-mère, cette Bretonne l’a vendue à un menuisier de 22 ans. Car c’est justement ce qu’elle voulait : favoriser l'accès au logement des travailleurs locaux et ainsi lutter contre les résidences secondaires. Pour cela, elle a vendu la propriété à un prix en dessous de celui du marché et a bien étudié les profils.

Son histoire, qu'elle a racontée sur les réseaux sociaux, a fait le buzz, rapporte France 3 Bretagne . « Des élus du Pays de Dinan ont partagé le post et ça s'est emballé. J'ai reçu des messages positifs de Corses, de Basques et même de Parisiens » , explique la vendeuse.

Une démarche rare

La maison était utilisée comme résidence secondaire par sa grand-mère, qui n’y serait allée qu’une dizaine de fois. « Il faut qu'elle retourne aux locaux ! On en a donc parlé tout de suite à l'agente immobilière. On ne veut surtout pas de gîtes ou de Airbnb » , ajoute-t-elle. Une position rare selon ladite agente, qui assure que les vendeurs sont souvent plus regardants sur le montant que sur le profil des acheteurs.

Dans son post, la Bretonne a rapporté les échanges « lunaires » qu’elle a eus avec de potentiels acheteurs : « Il y a une cheminée en granit, pour nous réchauffer pendant nos week-ends à la mer ? » ; « Il y a des voisins ? On a besoin d'être rassurés car nous souhaitons venir que l'été et que notre maison soit surveillée. »

« Certains agents immobiliers qui se transforment en requins »

Mais la vendeuse ne blâme pas uniquement que les vendeurs, bien qu’elle considère qu’ils « se font du beurre en vendant leurs maisons une véritable fortune par rapport au prix de raison » . Elle dénonce ainsi « certains agents immobiliers qui se transforment en requins, en vendant à tours de bras des taudis à des néo-illuminés de la vieille pierre » .

Une prise de position qui s’explique aussi par la situation qu’elle a elle-même vécue : d’importantes difficultés pour trouver un logement dans le Morbihan, avec son compagnon.