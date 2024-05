Pont du 1er mai : un vendredi très chargé sur les routes d’Île-de-France

Des difficultés de circulations sont attendues dans tout le pays samedi, dans le sens des départs, selon Bison futé.

Comme chaque année, de nombreux Français profiteront des ponts de mai pour voyager dans l’Hexagone. De quoi engorger les routes. Rebelote cette fois-ci : la fin des vacances scolaires de la zone B, d’une part, et le pont du 1er mai, d’autre part, devrait conduire des milliers de nos concitoyens à prendre le volant.

Si les axes sont restés calmes mercredi et jeudi, pour les Franciliens, les difficultés commencent le vendredi 3 mai , prévient Bison futé. Dans la région, la circulation sera très difficile dans le sens des départs : «Le trafic devrait être dense en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10» , note le service gouvernemental. Des bouchons importants sont attendus, dès «la fin de la matinée» , et jusqu’à «tard dans la soirée» . «L'autoroute A13 pourrait également connaître des encombrements dès le tout début de l'après-midi» , ajoute le site. Mieux vaut donc quitter la région avant midi, pour éviter les bouchons.

Samedi, jour de départ

Samedi , toute la France est classée orange dans le sens des départs, indiquant une circulation difficile. «Des encombrements sont à prévoir tout particulièrement sur les autoroutes A7 dans le sud-est, A36 en région Grand-Est, A13 en région Normandie et A11 en région Pays-de-la-Loire» , précise Bison futé. En Île-de-France, des difficultés sont attendues «dès le début de la matinée» , sur les autoroutes 16, A10 et A13. Elles se prolongeront toute la journée. Pour éviter les embouteillages, Bison futé conseille donc :

de quitter l’Île-de-France avant 8h

d'éviter l'autoroute A36, entre Besançon et Mulhouse, de 11h à 13h

d'éviter l'autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 11h à 13h,

d'éviter l'autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 12h à 14h,

d'éviter l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 17h,

d'éviter le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l'Italie, de 10h à 18h.

Dans le sens des retours, toutefois, aucune perturbation n’est attendue. De même, la situation devrait revenir à la normale dès dimanche , dans les deux sens. La France s’affichera alors en vert.