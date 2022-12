Plus que quelques jours pour payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

Les Français ont jusqu'au 20 décembre inclus pour régler en ligne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Illustration. (cocoparisienne / Pixabay)

Les propriétaires de résidences secondaires n'ont plus que quelques jours pour régler leur taxe d’habitation spécifique. Ceux qui veulent mensualiser leur impôt foncier doivent eux aussi se presser.

Les propriétaires des 3,2 millions de résidences secondaires en France n'ont plus que quelques jours pour régler leur taxe d’habitation (THRS). Ils ont jusqu'au 20 décembre inclus pour régler l’impôt en ligne, rapporte Capital . En cas de paiement non dématérialisé, le délai est raccourci. Les propriétaires n'ont plus que jusqu'au 15 décembre inclus.

Le paiement en ligne est obligatoire quand le montant dépasse 300 euros. Il suffit de se connecter sur son espace personnel sur impots.gouv.fr et cliquer sur « Paiements ». Il est aussi possible de payer avec l'application impots.gouv en flashant le QR code présent sur l'avis d'imposition.

Payer en espèce chez son buraliste

Si l'impôt est inférieur à 300 euros, alors il est possible de payer par TIP (titre interbancaire de paiement), SEPA qui est imprimé dans votre avis d’imposition (à dater, signer et renvoyer à l’administration fiscale), par chèque, carte bancaire ou encore en espèces, en se présentant chez un buraliste agréé par le service des impôts, rappelle Capital .

Conformément à la loi, les communes se trouvant dans une zone tendue peuvent appliquer une majoration atteignant 60 % sur la THRS. 4 000 nouvelles communes ont la possibilité de recourir à cette majoration en 2023. Elles sont majoritairement localisées dans des zones touristiques, proches du littoral.

Autre échéance imminente concernant le paiement de l'impôt : la mensualisation de la taxe foncière. Pour être effective en 2023, vous devrez en faire la demande avant le 15 décembre. Si vous activez le dispositif entre le 15 et 31 décembre, alors la première des 10 échéances interviendra en février. La part de janvier sera lissée sur les mois de février, mars et avril.