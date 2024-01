Plan épargne retraite : combien pouvez-vous déduire de vos impôts en 2024 ?

Crédit photo : Shutterstock

Les sommes versées sur un PER individuel sont déductibles des revenus imposables dans la limite d'un plafond mis à jour annuellement. Quel est ce plafond pour 2024 et combien pouvez-vous déduire de vos impôts ?

Le plan épargne retraite individuel, ou PER individuel, est un produit d'épargne destiné à la constitution d'un capital ou d'un complément de revenu en vue de la retraite. Il a été créé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte et vient remplacer les anciens dispositifs tels que le PERP ou le contrat retraite Madelin pour les TNS (travailleurs non-salariés). Il permet aux épargnants de se constituer une épargne tout au long de leur vie active et de disposer d'un complément de revenu une fois à la retraite.

Un des points forts du PER individuel réside dans l'avantage fiscal associé à chaque versement. En effet, les cotisations versées sur un PER individuel sont déductibles du revenu imposable, ce qui permet de réduire sa base d'imposition et donc de payer moins d'impôts sur le revenu. Toutefois, il y a des limites à cette déduction : elle doit respecter un plafond qui dépend notamment de votre statut (salarié ou TNS), de vos revenus et du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).

En 2024, le plafond de déduction fiscale du PER individuel est de 35.194 euros

Le plafond de déduction fiscale du PER individuel correspond à 10 % des revenus professionnels de l'année n-1, dans la limite de 8 fois le PASS de l'année n-1, soit un plafond de 35.194 euros pour 2024. Pour les personnes dont le revenu est inférieur à une fois le PASS de l'année n-1, le plafond est égal à 10 % du PASS n-1, soit 4.399 euros pour 2024.

Ainsi, un salarié qui verse 10.000 euros sur son PER individuel en 2024 (dans le respect du plafond de déduction fiscale) et dont la tranche marginale d'imposition est de 30 %, peut déduire cette somme de ses revenus imposables 2024 et par conséquent économiser 3.000 euros d'impôts sur le revenu.

Bon à savoir, le plafond d'une année qui n'a pas été utilisé (totalement ou partiellement) est reportable sur les 3 années suivantes. Si vous ouvrez un PER en 2024, vous pouvez utiliser le plafond des 3 années précédentes. Par ailleurs, les plafonds personnels sont mutualisables au sein d'un couple marié ou pacsé.

Si vous avez un doute, vous pouvez retrouver votre plafond de déduction fiscale utilisable au titre de vos versements 2024 sur votre avis d'imposition.

Pour les TNS, le plafond est de 85.780 euros

Les TNS (travailleurs non-salariés) disposent d'un plafond spécifique. Celui-ci correspond à 10% du bénéfice imposable, dans la limite de 8 fois le PASS de l'année en cours (soit 37.094 euros pour 2024) + 15% de la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 PASS de l'année en cours (soit 48.686 euros pour 2024). Au total, le plafond de déduction fiscale 2024 pour les TNS est de 85.780 euros. Pour les TNS dont le bénéfice imposable est inférieur ou égal à une fois le PASS 2024, le plafond de déduction est égal à 10 % de ce PASS, soit 4.637 euros en 2024.