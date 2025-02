Plan d'épargne retraite : plus de 11 millions de personnes titulaires, l'année 2024 particulièrement florissante

(illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Un franc succès. Plus de 11 millions de personnes ont souscrit un plan d'épargne retraite (PER), outil de la retraite par capitalisation en France, selon le ministère de l'Economie. Les encours atteignent désormais 119 milliards d'euros.

"Les Français se sont saisis largement du PER pour anticiper leur retraite. C'est un produit flexible et attractif, qui permet à chacun d'épargner en fonction de ses besoins", a commenté le ministre de l'Economie Eric Lombard, cité dans un communiqué du ministère qui a dévoilé les chiffres à fin septembre 2024. "Les encours constitués atteignent 118,9 milliards d'euros, en nette progression par rapport aux 113,8 milliards d'euros enregistrés au 30 juin 2024", relève Bercy, qui a enregistré précisément 11,2 millions de titulaires d'un PER au troisième trimestre 2024.

Plus le client est jeune, plus les placements sont risqués

L'année 2024 a été particulièrement florissante pour ce produit né en 2019 de la loi Pacte. La fédération professionnelle France Assureurs a comptabilisé l'an dernier plus d'un million de PER souscrits, après des années 2022 et 2023 autour de 870.000, selon des données publiées fin janvier. La gestion des PER est en grande majorité déléguée à l'assureur. Plus le client est jeune, plus les placements sont risqués. Avant l'âge de 40 ans, les versements sont investis presque intégralement en unités de compte (UC), à savoir des investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs les bonnes années.

A l'heure de la retraite, le détenteur d'un PER pourra choisir de récupérer son capital ou de bénéficier d'une rente mensuelle.