Placements : combien d'intérêts les livrets d'épargne ont-ils rapporté en moyenne aux Français en 2023 ?

(Crédits photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Combien, en moyenne, un épargnant a-t-il touché d'intérêts grâce à son Livret A, son LDDS ou son LEP en 2023 ? La Caisse des dépôts a récemment communiqué les chiffres permettant de répondre à cette question.

Vous détenez un Livret A, un LDDS ou un LEP , et vous souhaitez savoir si vous avez perçu plus ou moins d'intérêts que la moyenne des Français ? Le 23 janvier, la Caisse des dépôts a rendu public les données arrêtées à décembre 2023 relatives à l'épargne des Français. Livret réglementé par livret réglementé, il est ainsi possible de connaître les gains moyens perçus pour chaque contrat au cours de l'année 2023. Alors, votre épargne vous a-t-elle permis de gagner plus d'argent que celle des autres épargnants ?

Un contexte favorable aux livrets d'épargne réglementés

Sécurisée, simple d'accès, et, surtout, de mieux en mieux rémunérée, l'épargne réglementée séduit de plus en plus de Français. Pour preuve : les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont collecté 55 milliards d'euros supplémentaires en 2023, en comparaison avec 2022. Le Livret d'épargne populaire (LEP) n'est pas non plus en reste, puisque son niveau de collecte nette a atteint les 20,67 milliards d'euros l'an passé selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts.

Les Français ont été largement séduits par la hausse des rémunérations proposées. Depuis le 1er février 2023, le Livret A et le LDDS affichent une rémunération de 3 %, et ce jusqu'en janvier 2025. Le LEP, de son côté, a vu sa rémunération bondir à 6 % jusqu'au 31 janvier 2024, avant un léger infléchissement, son taux étant désormais de 5 %. Dans un contexte d'inflation, avec +4,9 % de hausse des prix en 2023 selon l'Insee, les livrets réglementés s'avèrent donc de précieux alliés, d'autant plus que leur rémunération est nette d'impôts et de prélèvements sociaux.

A lire aussi : Epargne : 6 idées de placements pour faire fructifier votre argent sans trop de risque

Jusqu'à 307 euros d'intérêts moyens par livret d'épargne en 2023

Avec des taux d'intérêt en hausse, les livrets réglementés ont permis aux Français de faire fructifier leur argent au cours de l'année 2023. En moyenne, les 55,1 millions de détenteurs d'un Livret A ont ainsi perçu 203,81 euros, grâce à un taux maintenu à 3 % pendant 11 mois sur 12, et à un plafond pouvant atteindre les 22 950 euros, voire davantage grâce au jeu de la capitalisation des intérêts. Rappelons toutefois que la moitié des Livrets A sont pourvus de moins de 1 500 euros selon l'Observatoire de l'épargne réglementée.

Le Livret de développement durable et solidaire, dont la rémunération est calquée sur celle du Livret A, a permis aux Français en ayant ouvert un de toucher 161,69 euros en moyenne d'après les chiffres fournis par la Caisse des dépôts. Une somme inférieure à celle du Livret A qui s'explique par un plafond de versement différent. En effet, un LDDS peut accueillir au maximum 12 000 euros, contre 22 950 euros pour le Livret A.

La palme du placement le plus rémunérateur revient au LEP, ou Livret d'épargne populaire, dont la rémunération moyenne a atteint les 307,47 euros en 2023. Et pour cause : son taux d'intérêt avait alors grimpé jusqu'à 6 % nets. Et depuis le 1er octobre 2023, le plafond de ce livret d'épargne réglementé a également été revu à la hausse, puisqu'il est alors passé de 7 700 euros à 10 000 euros. Pour pouvoir souscrire un LEP, il est néanmoins nécessaire d'afficher un niveau de revenus inférieur à un certain plafond, ce placement étant destiné aux Français les plus modestes.