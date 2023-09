Epargne : 6 idées de placements pour faire fructifier votre argent sans trop de risque

(Crédits photo: © zuchero - stock.adobe.com )

Livrets, fonds euros, SCPI… pour placer de l'argent avec peu ou pas de risques, plusieurs alternatives sont possibles. Quelles sont-elles ? Découvrez 6 solutions pour épargner en 2023.

Que vous ayez quelques centaines ou plusieurs milliers d'euros à placer, il existe différentes solutions pour mettre de l'argent de côté. Parmi ce large éventail, il est parfois difficile de savoir quelle option privilégier. La règle d'or est de sélectionner un support dont le fonctionnement est adapté à ses objectifs et à son profil. Alors, pour les épargnants qui ne veulent pas prendre de risques, ou qui acceptent un faible niveau de risque, quels sont les meilleurs placements en 2023 ?

Idée n° 1 : les livrets réglementés

Les livrets d'épargne peuvent être divisés en deux catégories : les livrets bancaires, dont le fonctionnement est défini par chaque banque, et les livrets réglementés, qui, à contrario, sont encadrés directement par l'Etat.

100 % sécurisés, entièrement liquides, exonérés d'impôts et de cotisations sociales… les avantages des livrets réglementés sont nombreux, et leurs taux se sont envolés en 2023. Le Livret A affiche ainsi un taux d'intérêt de 3 %, tout comme le LDDS, et la rémunération du LEP grimpe même à 6 %, à condition de respecter les plafonds de ressources en vigueur.

Idée n° 2 : les livrets bancaires

Sous l'effet de l'inflation et de la hausse des taux directeurs de la BCE, les taux d'intérêt très bas des livrets bancaires sont désormais de l'histoire ancienne. Les offres à taux boostés, en particulier, peuvent permettre de placer son épargne de précaution ou un surplus d'argent à des taux intéressants. Attention néanmoins : ces taux sont bruts, et les intérêts sont donc soumis à la flat tax de 30 %.

A lire aussi : Marchés financiers : 5 conseils pour réussir son premier investissement en bourse

Idée n° 3 : les fonds euros

L'argent placé sur un contrat d'assurance vie peut être investi sur deux types de supports : les unités de compte, non-garanties, et les fonds euros, sans risques. Selon Aymeric Richard, dirigeant du cabinet Chartrons Patrimoine, "En moyenne, les rendements des fonds euros devraient atteindre 2,5 % en 2023".

Idée n° 4 : les SCPI

Les Sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, permettent aux épargnants d'investir indirectement dans la pierre. Pour cela, les investisseurs en question peuvent acquérir des parts de SCPI, moyennant quelques centaines ou milliers d'euros, et laisser le gestionnaire du fonds se charger de la gestion d'un parc immobilier.

Attention néanmoins, avec la hausse des taux, le secteur de l'immobilier connaît des difficultés, et certaines SCPI ont d'ores et déjà revu à la baisse la valeur de leurs parts, suscitant des inquiétudes.

Idée n° 5 : les fonds obligataires

"Lorsque vous investissez dans des fonds obligataires, votre capital n'est pas garanti. Toutefois, la volatilité de ces fonds est 2 à 3 fois moins importante que sur les marchés actions" explique Aymeric Richard au sujet de l'investissement dans des fonds obligataires.

Les investisseurs qui sont prêts à accepter un niveau de risque modéré peuvent donc s'orienter vers ce type de placement. Et pour ceux qui restent frileux, il est possible d'opter pour des fonds détenant des obligations d'Etat, affichant, de fait, un niveau de risque plus faible.

Idée n° 6 : les fonds à formule

Les fonds à formule sont des produits structurés qui peuvent permettre d'investir sur les marchés financiers en limitant sa prise de risque. Ces fonds peuvent ainsi offrir une garantie partielle ou totale du capital, et des rendements garantis, sous certaines conditions, notamment liées à l'évolution de l'indice sous-jacent.