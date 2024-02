Piratage et vols de données chez Viamedis et Almerys : la marche à suivre pour porter plainte

Les sociétés Viamedis et Almerys ont été victimes d'un piratage d'ampleur des données de leurs clients. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Les sociétés Viamedis et Almerys ont été victimes de cyberattaques massives, entraînant la fuite de donnes personnelles pour de nombreux assurés sociaux. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), 33 millions d'assurés français sont concernés par ces attaques à l'encontre des deux opérateurs de tiers payant. Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, le site officiel Cybermalveillance.gouv.fr a mis en place un système de dépôt de plainte en ligne.

Une lettre-plainte électronique

Les investigations ayant déjà démarré, les Français concernés n'ont pas besoin de porter plainte mais ils peuvent tout de même le faire, à titre personnel. La démarche peut être réalisée en ligne, sans avoir à se déplacer au commissariat de police ou en gendarmerie. Un formulaire de lettre-plainte électronique est mis à la disposition des assurés.

Il faut remplir de façon numérique (et non manuscrite) le document avec ses données personnelles : nom, prénom, date de naissance, coordonnées... Le plaignant doit également renseigner le nom de son assurance santé ou de sa mutuelle. La lettre-plainte peut ensuite être transmise par mail ou imprimée et envoyée par voie postale.

Attention au risque de phishing

Viamedis et Almerys sont tenus d'informer leurs clients individuellement au sujet du piratage. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, les hackeurs ont pu potentiellement récupérer « vos données d’identité (nom, prénom, date de naissance), votre numéro de Sécurité sociale, le nom de l’assureur santé qui vous a informé de cette fuite ainsi que les garanties du contrat souscrit » .

En revanche, les données volées ne contiennent pas, a priori, les informations cruciales pour des pirates comme les informations bancaires, données médicales, remboursements santé, coordonnées postales, numéros de téléphone, courriels... Les autorités mettent cependant en garde contre des risques de campagnes de phishing à la suite de ces cyberattaques.