PERIAL AM renforce sa présence en Espagne avec une acquisition stratégique

Dans un contexte de diversification européenne, Perial Asset Management annonce une nouvelle acquisition significative pour sa SCPI PFO. Le gestionnaire vient de finaliser l'achat d'un ensemble immobilier industriel et logistique à Saragosse, confirmant sa stratégie d'expansion sur les marchés porteurs espagnols.

Une opération structurante dans une zone stratégique

L'investissement – d'un montant de 5,3 millions d'euros acte en main – offre un rendement immobilier attractif de 7,50% ! L'opération est structurée sous forme de sale and lease back, un montage qui permet de sécuriser les revenus locatifs sur le long terme. En effet, l'ensemble immobilier est intégralement loué pour une durée ferme de 10 ans, apportant une visibilité appréciable aux investisseurs de la SCPI.

Le complexe immobilier se compose de deux bâtiments modernes totalisant plus de 11 000 m² dont près de 1 400 m² de bureaux. La partie principale – dédiée aux activités industrielles et logistiques – a bénéficié d'une rénovation complète en 2018, tandis que le second bâtiment est plus récent, datant de 2019. Cette configuration mixte répond parfaitement aux besoins actuels des industriels.

Un locataire de premier plan dans un secteur porteur

L'actif est occupé par Estamodes, une entreprise européenne spécialisée dans la fabrication de composants magnétiques pour l'industrie électrique. Fort d'une histoire remontant à 1946, ce locataire présente un profil particulièrement solide, comptant parmi ses clients des groupes internationaux majeurs tels qu'OTIS dans le secteur des ascenseurs et Nidec Corporation, leader mondial des moteurs électriques.

Un emplacement stratégique au cœur d'une zone logistique majeure

Le choix de Saragosse n'est pas anodin. Classée quatrième zone logistique d'Espagne, la région bénéficie d'infrastructures de transport multimodales performantes. La proximité du troisième aéroport de fret espagnol, combinée à un réseau routier et ferroviaire dense, offre des atouts logistiques indéniables pour les activités industrielles.

Une stratégie d'investissement axée sur la création de valeur

Selon Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL AM , cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification de la SCPI PFO , tant sur le plan géographique que typologique. Au-delà des caractéristiques intrinsèques de l'actif, le potentiel d'amélioration énergétique identifié constitue un levier de création de valeur supplémentaire, alliant performance financière et extra-financière.

Cette acquisition confirme l'attrait croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs logistiques en Espagne, un marché qui continue d'offrir des opportunités intéressantes en termes de rendement, tout en bénéficiant de fondamentaux solides portés par l'évolution des besoins industriels et logistiques en Europe.

Pour PERIAL AM – qui gère plus de 6 milliards d'euros d'actifs – cette opération démontre sa capacité à identifier et à concrétiser des opportunités d'investissement créatrices de valeur pour ses porteurs de parts, tout en maintenant une approche sélective et rigoureuse dans ses acquisitions.