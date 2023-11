PER : faut-il sortir en rente ou en capital ?

(Crédits photo: Fotolia)

Une fois à la retraite, le PER permet de disposer de son épargne en capital ou en rente viagère. Sortie en rente ou en capital ? Le point sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux options.

Le PER (plan épargne retraite) est un produit d'épargne dédié à la préparation de la retraite. L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite mais, en contrepartie, les sommes versées sont déductibles des revenus imposables dans la limite d'un plafond légal. Une fois à la retraite, il est possible de disposer de son épargne en capital, en rente viagère ou encore sous forme d'un mélange de ces deux formules. Sortie en rente ou en capital ? Le point sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux options. Comme souvent, le choix dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs.

PER : avantages et inconvénients de la sortie en capital

La sortie en capital autorise une grande flexibilité, mais il faut savoir bien gérer sa fiscalité.

Les avantages

Une fois à la retraite, opter pour la sortie en capital offre une grande souplesse car vous êtes libre d'utiliser cette épargne comme bon vous semble, selon vos besoins et vos projets. De plus, vous pouvez choisir de retirer votre épargne en une seule fois ou de manière fractionnée.

Au décès, l'épargne résiduelle logée sur le PER est transmise aux bénéficiaires choisis par l'assuré dans un cadre fiscal favorable : les sommes transmises sont exonérées de droits de succession dans la limite de 152.500 euros par bénéficiaire si le décès survient avant les 70 ans de l'assuré, et dans la limite de 30.500 euros tous bénéficiaires confondus s'il survient après 70 ans.

Les inconvénients

Attention aux mauvaises surprises si vous sortez en capital. Si, à l'entrée, les versements ont été déduits de votre revenu imposable, à la sortie, le capital est soumis à l'impôt sur le revenu et les gains sont soumis à la flat tax au taux de 30%. Si vous sortez en capital en une fois, vous risquez donc d'avoir un montant conséquent d'impôts à régler. Aussi, pour bien gérer votre fiscalité, il est préférable de fractionner la sortie en capital.

PER : avantages et inconvénients de la sortie en rente viagère

La sortie en rente viagère garantit un revenu régulier à vie, mais le capital est indisponible.

Les avantages

Le principal avantage de la rente viagère est d'offrir un revenu régulier, tout au long de la retraite, sans contrainte de gestion (par opposition par exemple à un revenu immobilier locatif). La fiscalité appliquée est la même que celle d'une pension retraite : la rente est soumise à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement forfaitaire de 10 %.

Les inconvénients

Au décès, si vous avez opté pour une rente viagère simple, le capital non utilisé est perdu et revient à l'assureur. Ce système est particulièrement pénalisant pour les décès prématurés, mais plutôt avantageux en cas de longévité. Toutefois, au moment de la retraite, il est possible d'opter pour une rente viagère réversible : au décès, la rente viagère est alors reversée à la personne de votre choix.