Pensions de retraite : une "erreur" de calcul dans un dossier sur six, dénonce la Cour des comptes

"Cela fait des lustres que cela dure", a réagi le président d'honneur de la Fédération nationale des associations de retraités.

(illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Un dossier de retraite sur six présente une erreur de calcul de la pension, a souligné mardi 18 mai la Cour des comptes dans un rapport. Un chiffre en progression : de telles erreurs ne se présentaient que dans un cas sur neuf en 2016.

Dans les trois quarts des cas, l'erreur se fait au détriment du retraité , tandis que 10% des cas porte sur une somme supérieure à 1.000 euros par an.

La pension moyenne tous régimes confondus s'établit à 1.503 euros brut mensuels en décembre 2019 pour les retraités de droit direct résidant en France (1.924 euros pour les hommes et 1.145 pour les femmes). En tenant compte des prélèvements sociaux, la pension nette s'élève à 1.393 euros , selon une étude publiée jeudi par le service statistique des ministères sociaux (Drees).

Complexité des carrières

"Environ 60% (des erreurs) concernent les éléments de la carrière professionnelle pris en compte pour calculer les droits à la retraite", explique le rapport de la Cour des comptes.

"Année après année, cette situation traduit une efficacité déclinante des dispositifs de maîtrise des risques de la branche vieillesse et l'absence de mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'actions efficaces à même de redresser ses résultats dans le domaine du paiement à bon droit des retraites", accuse la Cour.

"Cela fait des lustres que cela dure, a réagi le président d'honneur de la Fédération nationale des associations de retraités (FNAR), jeudi sur franceinfo . Dès 2008 nous avons soulevé ce problème de la complexité des systèmes de retraite actuels. Nous avons fait des propositions, nous avions bon espoir lors de la campagne présidentielle du président actuel que les choses aboutissent Malheureusement, c'est toujours pareil : rien n'a changé."

Le ministère promet une "nette amélioration"

"Je partage le constat sévère de la Cour qui repose sur les analyses que l'on a fourni. La Cour est sévère dans son jugement, de fait l'année 2020 n'a pas été une bonne année sur le plan de la qualité des retraites", a reconnu sur franceinfo le directeur général de la CNAV, Renaud Villard.

"Je ne me cache pas derrière la crise sanitaire, a-t-il encore indiqué. On a un sujet un peu systémique lié aux carrières de plus en plus complexe , à une législation de plus en plus complexe."

"La médiane est à 120 euros d'erreurs , soit 10 euros par mois, a déclaré Renaud Villard. Elle a déjà baissé, mais ce sont des montants qui sont inacceptables."

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promit une "nette amélioration de la qualité de la liquidation des prestations versées, notamment une réduction de la fréquence des anomalies (...) dès 2021".