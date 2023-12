PEL : aurez-vous intérêt à ouvrir un PEL l’année prochaine ?

Crédit photo : 123RF

Le taux d'intérêt du plan épargne logement (PEL) sera porté de 2,00 % à 2,25 % le 1er janvier 2024. Aurez-vous intérêt à ouvrir un PEL l'année prochaine ?

Le plan épargne logement (PEL) est un produit d'épargne réglementé qui a pour objectif la constitution d'un apport financier en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. Après 4 ans de détention du PEL, vous pouvez bénéficier d'un prêt épargne logement. Le taux du prêt est fixé à l'ouverture du PEL. Ensuite, les intérêts acquis durant la phase d'épargne ouvrent droit à prêt. Son montant maximum est de 92 000 euros et il varie en fonction de la durée d'épargne, des intérêts acquis et de la durée du prêt. Bon à savoir : vous pouvez céder vos droits à prêt à un membre de votre famille, à condition qu'il soit titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins 3 ans.

Le taux de rendement du PEL

Le 1er janvier 2024, le taux d'intérêt du PEL sera porté de 2,00 % à 2,25 %. En d'autres termes, les épargnants qui ouvriront un PEL à partir du 1er janvier 2024 bénéficieront d'un taux de rendement de 2,25 %. Pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 1 janvier 2024, le rendement est de 2,00 % et de 1,00 % pour ceux ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.

Bien que le taux du PEL soit rehaussé à 2,25 %, celui-ci reste bien inférieur à celui du Livret A (3,00 %). D'autant plus que les intérêts du Livret A ne sont pas fiscalisés et que ceux du PEL sont soumis à la flat tax (30 %). Toutefois, le Livret A est plafonné à 22 500 euros contre 61 200 euros pour un PEL. Mais il existe d'autres alternatives sans risque plus rémunératrices que le PEL : par exemple, le LDDS (3,00 %), les supers-livrets et même les fonds en euros de certains contrats d'assurance vie (2,00 % en moyenne en 2022).

Quel taux pour votre prêt immobilier avec le PEL ?

À partir du 1er janvier 2024, le taux du prêt épargne logement qu'il est possible d'obtenir grâce à un PEL passera à 3,45 %. Ainsi, les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2024 ouvriront droit à prêt au taux de 3,45 %, mais il ne sera possible de débloquer ce droit que 4 ans plus tard …

Selon l'observatoire crédit Logement CSA, les taux des crédits immobiliers en novembre 2023 s'élevaient en moyenne à 4,22 %. Si le taux de 3,45 % est aujourd'hui attractif, difficile de dire ce qu'il en sera dans 4 ans, en 2028 …

Pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 1 janvier 2024, le taux est de 3,20 % et de 2,20 % pour les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.