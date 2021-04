Passoires thermiques: la moitié des bailleurs ne songe pas à respecter la loi

Environ 60% des propriétaires se disent concernés par l'interdiction de location des passoires thermiques. 30% n'ont pas prévu de faire les travaux nécessaires.

D'ici 2028, les passoires thermiques - les logements les plus énergivores, classés F ou G dans le Diagnostic de performance énergétique -- devront être rénovées. Sans quoi elles ne pourront pas être mises en location. Ainsi, en a décidé le gouvernement. L'Assemblée nationale a adopté la mesure lundi, en première lecture. Près de deux millions de logements - dont 1,7 million dans le parc privé - actuellement loués comme résidences principales, sont concernés en France.

D'aucuns parmi les professionnels de l'immobilier redoutent que le parc soit amoindri d'autant de logements. Qu'en est-il dans la réalité? Plus de 13% (13,26% exactement) des 4000 et quelques propriétaires interrogés par l'Union nationale des propriétaires immobiliers (250.000 adhérents) affirment qu'ils ont l'intention de vendre leur logement plutôt que de le rénover. Mais rien ne dit que l'acheteur, en cas de cession, ne réalisera pas les travaux, lui.

En revanche, plus de 16% ont l'intention de conserver leur bien sans le rénover. Environ 9% (8,77%) songent à ne pas respecter la règle et à louer quand même leur logement. Plus de 7% (7,44%) envisagent, quant à eux, de laisser leur bien vide, quitte à ne toucher aucun revenu locatif. Ce sont donc autant de logements qui resteront sur le marché avec l'étiquette de passoires thermiques.

Quid des 70% restants? Près de 30% promettent de se mettre en conformité «au plus vite» (12%) ou «lorsque les sanctions seront effectives» (17%). Enfin, plus de 41% estiment ne pas être concernés par la mesure et donc que leur logement n'est pas une passoire thermique. Dit autrement, 59% sont concernés. Conclusion: environ la moitié des propriétaires qui doivent faire des travaux, n'ont pas prévu de respecter la future loi, si elle est définitivement adoptée.

Du côté des professionnels de l'immobilier, on considère que l'objectif de 2028 est atteignable, à condition que le gouvernement fasse les efforts nécessaires pour mieux accompagner les propriétaires-bailleurs et les aider financièrement. Ces derniers ne seront éligibles à Ma Prime Rénov' qu'en juillet prochain. «L'aide n'est pas tout à fait calibrée pour les bailleurs car, d'une part, elle est fiscalisée, contrairement aux propriétaires occupants. Cela affaiblit son impact réel et son effet déclencheur. D'autre part, elle n'est pas suffisante: il faudrait tripler l'enveloppe budgétaire pour atteindre les objectifs», déplore Pierre Hautus, directeur général de l'UNPI.

En revanche, l'idée que les logements classés E soient interdits d'ici 2034, comme le prévoit le gouvernement, ne passe pas du tout. «Interdire la location de logements E, représentant à eux seuls un quart du parc de logements actuellement loués, revient à mettre en péril les conditions de logement à moyen terme de près de 5 millions de Français», dénoncent la Fnaim, l'UNPI et l'Unis. Les trois organisations réclament de décaler l'échéance de 2034 à 2040.