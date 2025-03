Parly 2 : la SCPI Immorente concrétise une acquisition stratégique dans l'un des centres commerciaux majeurs d'Île-de-France

La SCPI Immorente – sous la gestion de Sofidy – vient de finaliser une acquisition d'envergure au sein du centre commercial Parly 2, établissement emblématique du Chesnay-Rocquencourt. Cette opération stratégique – portant sur douze espaces commerciaux d'une surface totale de 2250m² – témoigne de la volonté du groupe de consolider sa présence sur des actifs premium dans des zones à fort potentiel de développement.

Un positionnement stratégique au cœur d'un centre commercial historique

L'ensemble immobilier acquis se compose de onze cellules commerciales en rez-de-chaussée complétées par un plateau de bureaux en étage, tous positionnés de manière optimale à proximité immédiate du multiplexe UGC et de l'entrée principale du centre commercial le plus ancien de ce type en France, construit initialement en 1969. Cette localisation privilégiée bénéficie d'une exposition exceptionnelle aux flux de visiteurs, le centre ayant enregistré une fréquentation record de 12 millions de personnes en 2024, marquant une progression significative de 600 000 visiteurs comparativement à 2023.

La composition commerciale des espaces nouvellement acquis reflète une adaptation pertinente aux tendances actuelles de consommation, avec une dominante restauration incarnée par des enseignes de référence telles que Del Arte, Indiana et DS Café. Cette orientation répond stratégiquement aux besoins d'une clientèle cinéphile tout en s'intégrant parfaitement dans l'environnement urbain du Chesnay-Rocquencourt. Le portefeuille se diversifie avec des enseignes spécialisées dans les secteurs de la beauté comme Bleu Libellule et The Barber, ainsi que dans l'alimentaire haut de gamme avec Jeff de Bruges, limitant volontairement l'exposition au secteur plus volatil du prêt-à-porter à seulement 7% des surfaces commerciales.

Un actif démontrant une résilience exceptionnelle

Opérant sous la bannière Westfield et distingué par le label BREEAM EXCELLENT, Parly 2 s'affirme comme une destination shopping incontournable de l'ouest parisien. Sa zone de chalandise exceptionnelle touchant 8,4 millions de personnes – caractérisée par l'un des pouvoirs d'achat les plus élevés de France – combinée à une accessibilité optimale à quinze minutes de Paris via les axes autoroutiers A13 et A86, en fait un actif particulièrement attractif pour les investisseurs.

Le centre commercial a démontré une résilience remarquable face aux défis récents, retrouvant dès 2023 des niveaux de fréquentation comparables à ceux d'avant la crise sanitaire. Fort de ses 190 enseignes prestigieuses, incluant des locomotives commerciales majeures telles qu'Apple, Printemps, Fnac et BHV, Parly 2 maintient son attractivité auprès d'une clientèle exigeante.

Une stratégie d'investissement parfaitement ciblée

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de Sofidy visant à sélectionner des actifs premium dans des zones particulièrement dynamiques. Comme le souligne Jean-Christophe Avellaneda, Directeur d'Investissement chez Sofidy, cette opportunité unique d'acquisition, détenue depuis plus de trente ans par son précédent propriétaire, représente parfaitement la stratégie du groupe consistant à investir dans des actifs de premier plan au sein de zones attractives à fort potentiel.

L'opération a par ailleurs bénéficié d'un financement particulièrement compétitif, permettant d'optimiser le rendement pour les porteurs de parts de la SCPI Immorente . Cette transaction majeure consolide ainsi le positionnement d'Immorente dans le secteur des centres commerciaux premium, tout en démontrant l'expertise de Sofidy dans l'identification et la concrétisation d'opportunités d'investissement stratégiques sur un marché en forte évolution au cours des 10 dernières années.