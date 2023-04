Pâques : cette année, une chasse aux œufs en chocolat sous le signe de l'inflation

Industriels et artisans assurent avoir limité autant que possible la hausse des prix. Si l'inflation se voit dans les rayons des supermarchés comme dans les boutiques spécialisées, des différences subsistent entre les produits proposés.

Comme chaque année, la chasse aux œufs est ouverte ! Cette fois-ci, cependant, les fameuses friandises risquent de coûter plus cher, alors que poules ou lapins en chocolat cachés durant le week-end de Pâques n'échappent pas à l'inflation. Et ce, malgré les efforts des fabricants pour limiter les hausses de prix.

Pour les artisans et industriels, les coûts de production augmentent depuis deux ans, sur toute la chaîne. Les professionnels subissent la flambée du « prix des matières premières, avec en tête le sucre puis le cacao », déclare Gilles Rouvière, secrétaire général du Syndicat du chocolat. Derrière, d'autres charges explosent également, comme « les emballages, le coût des transports et, comme tout le monde, l'énergie », ajoute-t-il.

La hausse aurait pu être plus importante encore, les prix des matières premières pour Pâques étant négociés dès décembre. À cette époque, « les prix de l'ensemble des biens de consommation ont augmenté de plus de 12% alors que la catégorie des chocolats de Pâques, n'a progressé qu'un peu plus de 5% », indique le secrétaire général. Selon lui, les chocolatiers ont donc rogné sur leurs marges et réduit certains coûts pour éviter de faire s'envoler la facture pour le consommateur.

« J'augmente un peu les prix, mais pas autant que la hausse du coût des matières première », confirme Hyunsoo Ahn, la gérante de Chocolat Illèné dans le 18e arrondissement, à Paris. Pour rogner sur ses coûts, la boutique a réduit ses factures énergétiques : « Je garde la qualité du chocolat mais aussi celle de l'emballage, car c'est important » souligne-t-elle. Hors de question, donc, de toucher au produit. «Ç a va de plus en plus mal, se désole la chocolatière. Nous, on existe encore mais je ne sais pas encore jusqu'à quand on peut continuer ainsi », soupire-t-elle. La chocolatière s'agace également de l'arrivée de boutiques concurrentes se revendiquant artisans : « Ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de sous-traitance », assure-t-elle.

«Le chocolat artisanal se fait à la main, les industriels c'est à la chaîne»

À l'occasion de Pâques, les foyers mettent sur la table un budget chocolat de 20 euros, indique le syndicat du chocolat. Or, les artisans doivent aussi faire face à la concurrence acharnée des grandes surfaces. « Les produits en GMS sont plus accessibles » explique Gilles Rouvière, qui souligne toutefois des différences entre artisans et industriels. « Il y a aussi des produits qualitatifs en grande et moyenne surface, c'est une question de prix, de budget et d'attente par rapport au chocolat » explique-t-il.

De son côté, Hyunsoo Ahn se montre plus affirmative. « Le chocolat artisanal se fait à la main, les industriels c'est à la chaîne », réplique la chocolatière. La qualité du chocolat est différente, assure-t-elle : « Au lieu d'ajouter des huiles, nous, on vend du 100% cacao ». Et en effet, de nombreux œufs en chocolats industriels comprennent dans leurs ingrédients des graisses végétales, comme de l'huile de palme. Un point souligné par une enquête de 60 millions de consommateurs , publiée cette semaine : dans les rayons des supermarchés, « la qualité des petits œufs chocolat-praliné est à géométrie variable », note-t-elle. Les huiles, notamment, sont « moins chères que le beurre de cacao », ce qui permet de faire des économies, explique le magazine.

Le sucre arrive toujours en premier sur la liste des ingrédients, notamment pour le chocolat au lait, note 60 millions de consommateurs. Des additifs comme la lécithine, ou encore du lactosérum en poudre sont également ajoutés dans les chocolats. Des produits différents du « 100% cacao » proposé par les artisans, donc, selon la base de données Open Food Facts . Autre différence, les confiseries doivent contenir au moins 25% de cacao, rappelle 60 millions de consommateurs. Le 100% cacao se trouve rarement dans les grandes surfaces, qui « ne négocient pas les mêmes gammes de chocolat et ont l'avantage de produire en grande quantité, c'est incomparable », soupire la chocolatière.

Malgré l'inflation qui risque de peser sur les ventes cette année, les professionnels restent toutefois confiants et optimistes, déclare Gilles Rouvière. De son côté, Hyunsoo Ahn relève un « démarrage un peu moins fort qu'en 2022, même si aujourd'hui on a mieux travaillé qu'à la même date l'année dernière ». On reste tout de même bien loin de la poule aux œufs d'or.