Panneaux photovoltaïques : attention à cette arnaque qui a déjà fait de nombreuses victimes

Une arnaque à l'installation de panneaux photovoltaïques a déjà fait plusieurs victimes en France. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Alors que le coût de l'énergie ne cesse de grimper, de nombreux foyers se tournent vers des rénovations ou installations qui leur permettront de faire des économies sur leurs factures. Mais certaines entreprises peu scrupuleuses en profitent pour flouer des clients souvent mal informés. Une arnaque aux panneaux solaires a ainsi fait beaucoup de victimes en France ces derniers mois, comme le rapporte RMC .

Démarchage abusif

Le procédé est presque toujours le même : les victimes sont démarchées par téléphone ou à domicile pour une « étude de faisabilité » . Après avoir présenté le projet et renseigné les propriétaires au sujet des aides allouées par l'État, les commerciaux leur demandent de signer divers documents. Ils assurent que ces derniers ne sont que de simples formalités pour la suite des interventions.

Problème : les clients valident en fait sans le savoir un bon de commande pour la pose de panneaux photovoltaïques. Pire, certains se voient même souscrire sans le vouloir à un prêt pour financer le chantier. C'est le cas d'un couple du Morbihan qui a témoigné auprès de nos confrères de Ouest-France .

Des prêts souscrits à l'insu des clients

Les sexagénaires se sont retrouvés avec un prêt de plus de 40 000 euros à rembourser et des travaux qui devaient débuter sans leur consentement. Avec l'aide de l'UFC Que Choisir, le couple est parvenu non sans mal à faire annuler le contrat. Ce qui n'est pas le cas de retraités des Côtes-d'Armor, qui ont été bernés eux aussi pour signer un bon de commande, relate Le Courrier Indépendant . Une fois le délai de rétractation dépassé, l'entreprise s'est montrée très insistante voire menaçante pour lancer la pose des panneaux.

Selon un avocat spécialisé dans la défense des consommateurs interrogé par Ouest-France , une entreprise située en Bretagne se serait presque spécialisée dans ce type d'arnaque. Elle déposerait le bilan et changerait de nom régulièrement pour faire de nouvelles victimes.

Des recours possibles

Le site d'EDF met en garde contre les démarchages abusifs par téléphone, interdits par la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020. « Si quelqu’un vous appelle pour vous proposer une installation solaire alors que vous ne l’avez pas sollicité, préférez raccrocher » , conseille le fournisseur. Il faut également se montre méfiants sur les montants trop avantageux ou les aides proposées.

Il existe toujours des recours en cas de pratique commerciale agressive ou trompeuse, d'abus de faiblesse, et d'infraction au démarchage à domicile. Vous avez 14 jours pour vous rétracter via un courrier avec accusé de réception. Si le délai est expiré, vous pouvez vous tourner vers des associations comme le Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïques (GPPEP), l’UFC Que Choisir, ou la CLCV. Il reste également la possibilité d'avoir recours à un conciliateur avant, en dernier lieu, de saisir le tribunal.