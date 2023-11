Afin d’encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, le Gouvernement renforce le dispositif MaPrimeRénov’.

Nouveautés 2024 MaPrimeRenov’-iStock-Bilanol.jpg

Qu’est-ce que MaPrimeRénov’ ?

MaPrimeRénov’ est une aide mise en place par le Gouvernement afin de financer les travaux de rénovation énergétique des particuliers. Elle a été lancée en janvier 2020 et a remplacé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ainsi que « Habiter mieux agilité » et « Habiter mieux sérénité », des aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah). Les travaux éligibles au dispositif doivent être réalisés par une entreprise/un artisan labellisé(e) RGE (reconnu garant de l’environnement). Le montant de l’aide est forfaitaire et calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique enregistré grâce aux travaux. Il existe 5 catégories pour MaPrimeRénov’ : - MaPrimeRénov’Bleu ; - MaPrimeRénov’Jaune ; - MaPrimeRénov’Violet ; - MaPrimeRénov’Rose ; - MaPrimeRénov’Copropriété.

MaPrimeRénov’ 2024 : un budget augmenté

Le Gouvernement a décidé, pour 2024, d’augmenter le budget alloué à MaPriveRénov’ d’1,6 milliard d’euros pour un total de 5 milliards d’euros. L’objectif ? Accélérer les travaux de rénovation énergétique au sein des foyers français. En 2024, MaPrimeRénov’ va continuer d’évoluer sur deux piliers : - le pilier « performance » ; - le pilier « efficacité ». Sur le site officiel du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, il est indiqué que le pilier « performance » est dédié aux travaux d’ampleur avec un reste à charge minimal tandis que le pilier « efficacité » est destiné aux changements de chaudières et « petits bouquets de travaux combinant des gestes d’isolation et d’équipement de chauffage décarboné ». En 2024, MaPrimeRénov’ permettra de financer des chantiers d’un coût allant jusqu’à 70 000 €, soit le double du montant actuel. Pour les ménages modestes, la prise en charge des travaux pourra atteindre 80 % contre 90 % pour les ménages très modestes. De plus, pour l’installation d’une pompe à chaleur, les aides vont aussi être doublées, passant de 1 000 € à 2 000 € pour les ménages intermédiaires et modestes. Le Gouvernement veut prôner le Fabriqué en France et atteindre une production tricolore d’un million d’appareils d’ici à 2030. Le Gouvernement souhaite aussi lutter contre les bouilloires thermiques en accordant des aides pour l’installation de brasseurs d’air et autres protections solaires pour baies vitrées.

2024 : objectif 200 000 rénovations d’ampleur

Lors d’une rencontre avec la presse, le Gouvernement a indiqué que pour atteindre les objectifs climatiques fixés pour 2030, il vise les 200 000 rénovations d’ampleur dès l’année prochaine. Rappelons que les passoires thermiques vont être interdites à la location (dès 2025 pour les logements classés G et à partir de 2028 pour les logements classés F). D’ailleurs, pour les propriétaires de passoires thermiques, MaPrimeRénov’ ne sera pas versée en cas de « monogeste » mais uniquement si plusieurs travaux sont réalisés (et pas seulement un changement de mode de chauffage, par exemple). « L’idée est que les rénovations soient globales, et aient un vrai sens écologique pour les ménages. ». Le Gouvernement a indiqué qu’une exception pourra être accordée pour les rénovations d’appartements. Enfin, les foyers qui gagnent au moins deux places au DPE seront automatiquement accompagnés par une personne indépendante, de confiance et agréée par l’État.