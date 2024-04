Notification retraite Carsat-iStock-fizkes

Qu’est-ce que la notification de retraite ?

Il s’agit d’un document attestant d’un statut officiel de retraité du régime général. Également appelé "titre de pension", il comprend différentes informations inhérentes à votre nouveau statut, dont, notamment : La date d'effet – ou de point de départ - de la retraite, Le montant de base (montant net mensuel avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, indiqué en euros), Le taux applicable au calcul de la retraite, Les éventuelles majorations - pour enfants ou conjoint - auxquelles vous pouvez prétendre, Le détail des mensualités avec le montant des prélèvements sociaux obligatoires pour la retraite (Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et Contribution sociale généralisée (CSG)) La durée d'assurance pour les activités exercées en tant que salarié, employé du secteur agricole, artisan, ou commerçant. Les bénéficiaires d’une retraite complémentaire (Agirc-Arrco, par exemple), bénéficieront de l’ouverture de leurs droits dès l’émission de la notification, au même titre que ceux du régime général. Aucune démarche spécifique ne sera nécessaire auprès de ces caisses complémentaires.

Notification de retraite : comment l’obtenir et qu’en faire ?

En principe, aucune demande n’est à effectuer. La notification vous est adressée de manière automatique par la Carsat (la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail), dès lors que vous aurez effectué toutes les démarches pour liquider votre retraite. Cependant, aucune administration n’étant à l’abris d’un « couac », il est bon de savoir que la Carsat est présente dans toutes les régions, sous forme d’antennes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les travailleurs salariés (CNAVTS) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Ainsi, en cas de non réception (ou de perte) de la notification, il convient de se rapprocher de son antenne locale, soit par téléphone, soit en s’y rendant directement. Cette démarche peut également être effectuée sur votre espace personnel des sites de l'assurance retraite, ou de l’Agirc-Arrco. Lors de la liquidation de vos droits, la notification doit également être transmise par la Carsat à votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) afin de couvrir vos dépenses de santé et celles de vos éventuels ayants droit. Votre seule contrainte consiste – en principe - à mettre à jour votre carte vitale... Mais, là encore, il est conseillé, durant les premiers mois, de surveiller les remboursements de vos dépenses de soins. Si vous constatez un dysfonctionnement, adressez une photocopie de votre notification à la Cpam... Conservez toujours l'original, car d’autres copies pourraient vous être demandées, par exemple par votre mutuelle, votre complémentaire santé ou l’ACS (la complémentaire santé solidaire est une aide pour les personnes qui rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins.).