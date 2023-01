Nord : les logements d'une résidence HLM envahis par les moisissures depuis des mois

Les locataires dénoncent des travaux superficiels effectués uniquement pour camoufler la moisissure. (Illustration) (Pixabay / Bren-birb)

Les locataires d'une résidence HLM située à Lesquin (Nord) s'inquiètent de l'insalubrité de leurs logements. Les murs sont couverts de moisissures, des infiltrations d'eau ont été constatées et une forte odeur de renfermé se dégage des habitations. Les habitants ont fait plusieurs réclamations auprès du bailleur, qui a récemment indiqué que les systèmes de ventilation seraient réparés cette année.

« On paie un loyer, on a le droit de vivre comme tout le monde. » À Lesquin (Nord), les locataires de la résidence HLM du Bois d'Enchemont sont excédés. Depuis des mois, les murs et les plafonds de leur logement sont couverts de moisissures, rapporte Lille Actu .

Des travaux déjà effectués en vain

Au total, cinq bâtiments de cette résidence sont concernés par le problème. Les habitants constatent et subissent depuis plusieurs mois des infiltrations d'eau, l'apparition de champignons, de moisissure et de taches noires sur leurs murs et plafonds. Sans compter la forte odeur de renfermé et le papier peint qui se détache progressivement des murs.

La résidence HLM est gérée par Habitat du Nord. Le bailleur social a été contacté à plusieurs reprises par des habitants en quête d'une solution. Des ouvriers ont été à maintes reprises envoyés pour constater les dégâts et des travaux ont été effectués dans certains appartements.

Une situation « dangereuse » pour la santé des locataires

Le récit des faits est différent du côté des locataires. Selon eux, les ouvriers missionnés n'ont fait que « gratter la moisissure et remettre de la peinture par-dessus » . D'autres ont découvert l'ampleur du problème en entrant dans leur nouveau logement. « J'imagine qu'elles [les moisissures] étaient là avant, mais camouflées par les travaux qui ont été faits juste avant qu’on arrive » , témoigne un autre.

Très sollicité par les habitants et contacté récemment par Lille Actu , Habitat du Nord a réagi en indiquant qu'il était informé du dossier. Les problèmes d'humidité et de moisissure pourraient être dus à la panne du système de ventilation des bâtiments, qui a cessé de fonctionner il y a plusieurs mois. Le bailleur social assure que des travaux seront menés au cours de l'année 2023.