Mon Pajemploi au quotidien accueille de nouvelles fonctionnalités depuis septembre

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’allocation PreParE?

Si vous avez 3 enfants ou plus, la PreParE peut être majorée. Votre montant perçu est plus important. En revanche, la période de versement est réduite. Les règles précises et la durée d’obtention de cette aide financière sont sur le site de la Caf .

- respecter les conditions de ressources définies par la réglementation en vigueur.

- ne pas exercer une activité professionnelle à temps plein,

- le fait d’avoir au moins un enfant de moins de trois ans à charge,

Pour être éligible à cette allocation, plusieurs critères doivent être respectés:

L’allocation PreParE, ou prestation partagée d’éducation de l’enfant, est une aide financière destinée aux parents réduisant ou interrompant leur activité professionnelle afin de s’occuper de leur enfant.