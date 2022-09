Malgré son faible taux rémunérateur, le livret A reste l’un des produits d’épargne préférés des Français. Livrets réglementés, investissement locatif ou placements boursiers : voici quelques conseils pour diversifier son épargne et optimiser sa rentabilité.

Mieux épargner pour une meilleure rentabilité - iStock-tdub303

PER et livrets d’épargne réglementés

Les livrets d’épargne réglementés (LDDS, livret A, livret Jeune, PEL) sont très populaires chez les épargnants puisqu’ils constituent généralement une épargne disponible dans laquelle il peut être possible de piocher en cas de coup dur. Exonérés d’impôts, faciles à mettre en place, ils présentent de nombreux avantages, mais offrent généralement un faible rendement – bien que le taux du livret A soit passé à 2 % le 1er août dernier, son plus haut taux depuis 10 ans. Le Plan d’Épargne Retraite (PER) permet quant à lui de placer de l’argent en vue d’anticiper sa retraite. Ses taux de rendements varient entre 2,10 % et 8,10 % de rendement annuel.

L’investissement locatif

La SCPI (société civile de placement immobilier) est une structure d’investissement collectif. Accessible, elle séduit un nombre croissant d’épargnants soucieux d’investir concrètement sans se frotter aux marchés boursiers. À travers une SCPI, les investisseurs acquièrent un ou plusieurs biens immobiliers qu’ils ne gèrent pas directement. Ces biens sont mis en location et les investisseurs perçoivent un revenu mensuel ou trimestriel selon les cas. Exempte de soucis de gestion et valorisation des parts, la SCPI présente de nombreux avantages sur le long terme. Sauf si les parts sont intégrées dans une assurance-vie, les revenus fonciers distribués par la SCPI sont assimilés sans abattement à l'assiette fiscale et imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux.

Le PEA

Moins onéreux en termes de frais que l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions est une solution d’épargne qui nécessite du temps et une approche sereine des marchés. La création d’un portefeuille d’actions présente un risque, mais offre des avantages fiscaux. Le PEA est une bonne option d’investissement pour les épargnants qui n’envisagent pas leur placement comme un outil de succession.

Le crowdlending

Le crowdlending permet de prêter de l’argent à une PME via une plateforme dédiée pour l’aider à financer ses projets de développement. Par l’entremise de la plateforme, les entreprises peuvent emprunter une somme plafonnée sur une durée pouvant aller de 3 mois à dix ans avec un taux d’intérêt de 5 à 9 % par an. Les investisseurs particuliers enregistrés sur la plateforme participent au financement du projet. L’investissement ne comporte aucune garantie, mais peut se révéler très lucratif sur le long terme.