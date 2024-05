Meublés touristiques : les hôtes ont gagné en moyenne près de 7 800 euros en 2023

900 000 logements sont proposées à la location touristique par an en France selon le syndicat des professionnels de la location meublée. (Reisefreiheit_eu / Pixabay)

43 milliards d’euros de chiffre d’affaires. C'est la somme globale que les voyageurs séjournant dans des hébergements de courte durée ont générée en 2023 pour l'économie française, selon une étude du cabinet d'audit et de conseil Deloitte pour Airbnb relayée par BFMTV . En 2023, ce sont 176 millions de nuitées qui ont été réservées en France que ce soit par Airbnb, Abritel, etc.. 25 000 communes ont été concernées par cette forme d'hébergement sur les 34 816 que compte le territoire.

7 milliards d’euros de revenus bruts

Ce sont 99 euros en moyenne qui ont été dépensés par jour en 2023 par les voyageurs qui ont séjourné dans un hébergement de courte durée. Ces dépenses ont rapporté environ 280 millions d'euros de taxe de séjour. 586 millions d’euros d’impôts sur le revenu payés par les propriétaires d’hébergements ont été payés en 2023. Et l'Etat a pu percevoir 4,9 milliards d’euros de recettes fiscales directes et indirectes (TVA, CSG, CVAE, taxe sur les salaires et autres).

De leurs côtés, « les hôtes ont touché plus de 7 milliards d’euros de revenus bruts » (donc avant impôts), calcule Deloitte ; que la réservation ait été prise via Airbnb ou une autre plateforme de location saisonnière. Airbnb est parti d'une base d'un prix moyen de 40 euros par nuitée ou 80 euros pour un couple.

7 800 euros par an

900 000 logements sont proposées à la location touristique par an en France selon le syndicat des professionnels de la location meublée (SPLM), qui a publié une étude en 2023. Cela signifie qu'un bien mis en location courte durée rapporte près de 7 800 euros en moyenne par an, précise BFMTV .

Un chiffre différent de celui délivré par une étude Asterès qui estimait qu'un propriétaire gagnait 3 916 euros brut en 2022 en louant son bien via Airbnb. Mais il s'agissait d'une médiane. De plus, l'étude considérait seulement les locations Airbnb et ne prenait pas en compte « les hôtes professionnels (250.000 résidences sur les 900.000, soit 28 % des résidences selon l’étude du SPLM), et ceux dont le logement est un investissement locatif (9 % des 900 000 résidences d’après l’étude du SPLM) » , précise Deloitte pour justifier son calcul.