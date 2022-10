Maison squattée à Marseille: la locataire a été expulsée

Les forces de l’ordre sont intervenues ce lundi matin, permettant ainsi aux propriétaires qui étaient contraints de vivre dans un camping-car à cause d’impayés de loyer de réintégrer leur logement.

C’est un soulagement pour Pierre et Maryse Garcia qui vont enfin pouvoir retrouver leur domicile dans le quartier de l’Estaque, à Marseille, après avoir vécu pendant deux ans dans un camping-car en raison des impayés de loyer de leur locataire . « Nous sommes des SDF », se désolait alors Pierre. L’occupante sans droit ni titre a été déboutée vendredi dernier de son recours en référé. « Il a été procédé ce lundi matin à l’expulsion de l’occupante », indique la préfecture des Bouches-du-Rhône .

Une mesure qui permet donc aux propriétaires de réintégrer leur logement dès maintenant. L’ancienne locataire quant à elle « s’est vue proposer une solution de mise à l’abri dans un hôtel à proximité de son ancien logement en attendant qu’elle trouve une habitation pérenne , précise la préfecture. Les services de l’État accompagnent l’ancienne locataire dans la constitution de son dossier DALO (droit au logement opposable), en vue de l’instruction de sa demande de logement social .» Aujourd’hui, un locataire mauvais payeur peut occuper illégalement un logement sans être expulsé rapidement et il n’est expulsé que s’il trouve un relogement.

800 € de facture d’eau à la charge des propriétaires

Les propriétaires étaient partis faire un tour d’Europe et avaient mis leur résidence principale en location, afin d’éviter qu’elle ne soit occupée par des squatteurs en leur absence. À leur retour forcé en France « en raison d’un grave problème de santé », ils souhaitent habiter de nouveau dans leur logement après trois ans de bail mais la locataire refuse de quitter les lieux. Elle ne paie plus son loyer depuis plusieurs mois et les propriétaires bailleurs ont même dû s’acquitter de la dernière facture d’eau, d’un montant de 800 euros. N’ayant aucune solution de repli, les propriétaires sont contraints de dormir dans leur camping-car.

La locataire qui s’estimait « autant lésée que les propriétaires », avait ensuite promis de partir « avant Noël » , ce qui n’avait pas rassuré les propriétaires, étant donné que la trêve hivernale débute le 1er novembre et que durant cette période de 5 mois, les expulsions locatives sont interdites. Pierre et Maryse auraient alors dû patienter jusqu’au mois d’avril 2023. C’est donc une victoire pour le couple de retraités qui va pouvoir récupérer son logement avant le début de la trêve hivernale .

Les loyers impayés sont rares (2% à 3% des baux, en France, selon des chiffres officieux) mais sont traumatisants pour les bailleurs . Patrick Vignal, un élu Renaissance souhaite mettre fin à ce genre de calvaire et compte présenter une proposition de loi visant à pouvoir expulser dès la fin du bail les locataires refusant de partir. « Les locataires mauvais payeurs doivent être sanctionnés comme les squatteurs, explique l’élu. Ne nous étonnons pas si de plus en plus de propriétaires ne veulent plus louer leur logement. »