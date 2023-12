Maison, jardin, ville… Les critères privilégiés par les Français dans leurs recherches immobilières

Parmi les utilisateurs SeLoger ayant utilisé des critères avancés dans leur recherche, 16,3 % d’entre eux ont choisi de filtrer les résultats avec le critère « jardin ». (islandworks / Pixabay)

Avec l’explosion des taux d’intérêt conjuguée aux difficultés croissantes pour obtenir un crédit, les acheteurs se font de plus en plus rares sur le marché immobilier. L’occasion pour ceux en position d’acheter de ne pas lésiner sur leurs demandes. À ce titre, SeLoger, site spécialisé dans la diffusion d’annonces immobilières, a publié une étude qui révèle les critères les plus recherchés par les ménages qui souhaitent acquérir.

Plus de maisons que d'appartements

Tout d’abord, les maisons (64 %) ont été plus recherchées que les appartements (36 %) dans les requêtes en 2023. Pour les maisons, la surface minimale médiane recherchée est de 80 m². Pour les appartements, elle est plus réduite, seulement 56 m².

En conséquence, sans surprise, le budget maximum médian recherché est plus élevé pour les maisons, à 319 999 euros, contre 279 999 euros pour les appartements. Dans tous les cas, les ménages souhaitant acquérir se sont davantage tournés vers les trois pièces (28 %), et moins vers les cinq pièces (17 %) ou les studios (12 %).

Paris, la ville la plus recherchée

Au-delà du type de biens, l’étude a également montré l’importance accordée aux extérieurs. Parmi les utilisateurs SeLoger ayant utilisé des critères avancés dans leur recherche, 16,3 % d’entre eux ont choisi de filtrer les résultats avec le critère « jardin », 14,8 % avec « terrasse », et 9 % avec « piscine ». Par contre, seuls 4 % ont choisi d’appliquer le filtre « sans vis-à-vis ».

Enfin, la localisation du bien est aussi un facteur clé. Paris est en tête du classement des villes les plus recherchées des participants de l’étude en 2023, captant 5 % des recherches. Dans le détail, il y a une domination de l’ouest de la capitale (24,1 % en additionnant les XVe, XVIe et XVIIe arrondissements). Le XIXe est quant à lui l’arrondissement le plus boudé (2,9 %). Les autres villes les plus recherchées sont ensuite Marseille (1,9 %), Nice (1,5 %), Lyon (1,2 %) et Toulouse (0,6 %).