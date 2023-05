Maison de campagne: le top 10 des départements où les prix flambent

S’offrir une maison de campagne coûte 211.000 euros en moyenne, en France. Un prix qui a grimpé d’environ 6% en un an.

Le rêve de maison à la campagne est de plus en plus inaccessible pour beaucoup de ménages en France. Et ce n’est pas l’envolée du taux de crédit qui risque de changer la donne. Bien au contraire. Aujourd’hui, se mettre au vert coûte 211.000 euros en moyenne, selon une étude du Groupe Safer, le régulateur du foncier rural . Soit une hausse de près de 6% (!) par rapport à 2021. Une progression qui fait suite à une autre spectaculaire envolée un an auparavant: +9,3%. La hausse des prix a été très sensible en 2021 du fait de l’attractivité des maisons à la campagne et ne s’est pas démentie depuis. Mais derrière cette forte hausse, se cachent deux marchés aux dynamiques opposées. « Les biens de qualité (demeures de caractère, maisons de maître), dont les acquéreurs n’ont pas de difficulté pour accéder au crédit, restent dynamiques en termes de prix. A contrario, pour les biens standard, pour lesquels les acheteurs ont plus de mal à recourir à l’emprunt, les prix se stabilisent voire reculent », décrypte la Fédération nationale des Safer.

Le prix de vente moyen ne paraît pas très élevé, au demeurant, mais il peut grimper bien au-delà dans certains départements. C’est dans les Bouches-du-Rhône (13) qu’acheter une maison de campagne coûte le plus cher: 622.000 euros, soit une augmentation de près de 19% (!) en un an. Et c’est dans les Hautes-Alpes (05) que le tarif a le plus augmenté: +57%! Suivent le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06) où les prix ont flambé de, respectivement, 25% et 23%. Preuve que le pourtour méditerranéen et la montagne restent particulièrement prisés. Sans compter l’ouest de l’île de France, à l’instar des Yvelines et du Val d’Oise (voir notre graphique ci-dessous). À l’inverse, les départements très ruraux conservent des prix modestes (Creuse, Indre ou encore Meuse). « Mais comme l’offre de maisons est limitée, les prix s’envolent aussi: +16% dans la Meuse ou +12% en Haute-Vienne », note la Fédération nationale des Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) .

À l’instar de l’immobilier en général, les maisons à la campagne attirent toujours les ménages. Mais l’envolée de l’inflation et des taux de crédit se font sérieusement ressentir dans leur budget. Conséquence: les ventes diminuent. En 2022, près de 120.000 demeures ont été acquises. Soit une baisse d’environ 12% par rapport à 2021. Un coup d’arrêt après une belle progression entre 2018 et 2021 (+14%). « La baisse des ventes peut s’expliquer par le durcissement des conditions d’emprunt mais aussi par des effets de tarissement de l’offre des maisons à la campagne dans certaines régions très attractives », explique le Groupe Safer.

La surface totale des maisons acquises recule aussi (-5%). Idem pour le montant global des ventes (-6,6%). Même l’âge des acquéreurs subit la foudre du crédit plus cher: il a augmenté à environ 45,5 ans. Car qui dit hausse des taux, dit souvent moins de primo-accédants, jeunes pour la plupart, et donc plus d’acheteurs âgés. Autre fait marquant: le retour des étrangers, et notamment des Britanniques en Dordogne. Ils restent ultra-minoritaires (4,6% des ventes au niveau national) mais leur part a progressé d’un point en un an. Elle peut grimper à 15% dans le Poitou, l’Orne ou encore l’arrière-pays provençal.