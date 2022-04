Madonna veut déjà se séparer de son manoir acquis il y a un an

La chanteuse espère faire une plus-value de plus de 6 millions de dollars en vendant cette villa californienne qui a appartenu au chanteur The Weeknd.

Madonna cherche à tirer profit de la vente de son manoir de Hidden Hills, à Los Angeles, en Californie. La reine de la pop en veut 26 millions de dollars, (soit 24 millions d’euros), selon Los Angeles Times et espère ainsi réaliser une jolie plus-value de 6,7 millions de dollars (environ 6 millions d’euros) pour un bien acquis 19,3 millions de dollars (18 millions d’euros) il y a un an.

Qu’est-ce qui justifie une telle augmentation du prix de vente en si peu de temps? Peu de photos de la propriété sont accessibles et ne permettent pas de constater les transformations significatives apportées à la villa depuis que Madonna l’a achetée à la star du R&B The Weeknd. Seule certitude, la grange a été réhabilitée en salle de sport et en studio de danse et de Pilates.

S’étendant sur 12.000 m², le domaine est doté de nombreux équipements intérieurs et extérieurs. La maison, de près de 1200 m² et bordée d’oliviers, a été construite en 2017 et aura changé trois fois de mains en 5 ans, si Madonna trouve un acheteur. Elle est percée de plusieurs fenêtres, ce qui permet d’inonder de lumière naturelle le manoir et notamment le hall à double hauteur. À l’intérieur, on compte 7 chambres, 8 salles de bains, une cave à vin, un bureau, une salle à manger avec cheminée. La salle de cinéma et le studio de musique constituent des atouts non négligeables pour une chanteuse comme Madonna. À l’étage, la suite principale est composée d’une douche et d’une baignoire en pierre.

Vers un prix de vente record

À l’extérieur, on retrouve de vastes pelouses et des séquoias, un patio et une piscine d’eau salée à débordement ainsi qu’un spa accessible à plus de dix personnes, une cuisine extérieure et un barbecue. L’espace comprend également un terrain de basket grandeur nature. Une maison d’hôtes avec deux chambres, deux salles de bain et une cuisine complète, attenante au bien, permet de recevoir des invités.

Si Madonna vend cette villa au montant escompté, ce serait la maison la plus chère de Hidden Hills vendue cette année. Selon le Los Angeles Times , l’actuel record pour 2022 est détenue par une propriété vendue un peu plus de 18 millions de dollars en février dernier.