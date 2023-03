Macron raillé pour sa piscine à Brégançon en période de restriction d’eau

Sur Twitter, des internautes demandent à Emmanuel Macron de démolir sa piscine, après que le chef de l’État a demandé aux Français de consommer moins d’eau.

Jamais une piscine n’avait autant fait jaser! Durant l’été 2018 - quelques mois avant le mouvement des Gilets jaunes -, le couple Macron avait été raillé pour avoir décidé de faire construire une piscine dans le fort de Brégançon (Var), lieu de villégiature des présidents de la 5e République . Le coût, quelque 34.000 euros, avait provoqué des remous alors que l’image de «président des riches» qui collait à la peau d’ Emmanuel Macron , passait mal auprès de l’opinion publique. Cette fameuse piscine hors-sol refait parler d’elle aujourd’hui. Et toujours pas en bien.

Ce jeudi, le président de la République a dévoilé son plan pour inciter les Français à économiser l’eau . La pilule a eu du mal à passer chez les internautes qui n’ont pas manqué de railler le décalage entre le discours du chef de l’État et la construction de sa piscine. Certains s’étonnent que « rien n’a été annoncé » sur ces équipements, dans le cadre du plan eau.

D’autres exigent, dans un vœu pieu, qu’Emmanuel Macron démolisse, tout bonnement, sa piscine.

Il en est encore qui lui conseillent d’aller se baigner « comme tout le monde » à la plage qui se trouve à « deux pas », en contrebas du fort. Pour justifier la construction de cette piscine, l’entourage d’Emmanuel Macron avait expliqué, à l’époque, que le couple préférait se baigner tranquillement, à l’abri des regards indiscrets. Par ailleurs, selon l’Élysée, descendre sur la place nécessite la mobilisation de 11 gendarmes postés sur des bateaux de sauvetage au large et coûte quelque 60.000 euros.

Certains opposants à la réforme des retraites étaient même passés à l’action. Ils s’étaient attaqués non pas à la piscine du Fort de Brégançon mais à l’électricité de l’une des résidences secondaires du président de la République qu’ils avaient coupée, il y a une semaine, et lors de la journée de mobilisation du 15 mars.

Comme au fort de Brégançon, on compte 3,2 millions de piscines à travers la France. D’ici 2 ans, près de 150.000 devraient sortir de terre, selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Cet équipement prisé des ménages permet de faire grimper de 16% le prix de vente d’un bien mais elle coûte aussi cher en impôts . Vous devez en effet payer une taxe foncière, sauf si elle est gonflable et démontable. Mais aussi une taxe d’aménagement, à moins que la surface de votre piscine soit inférieure à 10 m². Une taxe qui ne cesse de flamber ces dernières années. Ce qui explique sans doute que les bassins ont de plus en plus la cote .