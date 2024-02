Ma Prime Rénov' : les professionnels du bâtiment veulent simplifier le dispositif

« Mon Accompagnateur Rénov' » permet de bénéficier d'aides à la rénovation de son logement. (illustration) (bluelightpictures / Pixabay)

Dans son discours de politique générale, le premier ministre Gabriel Attal a promis une simplification du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov' ». Dans cette optique, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu recevait, le jeudi 15 février, les acteurs du bâtiment afin de réfléchir aux mesures à adopter, rapporte La Tribune .

Des délais trop longs

Parmi les acteurs présents, Olivier Salleron, de la Fédération française du bâtiment (FFB). Sollicité par nos confrères avant la réunion, celui-ci a expliqué la situation réelle sur le terrain. Dans le cadre de « Mon Accompagnateur Rénov' », l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) comptait, début janvier, 2 000 professionnels agréés, censés assurer le dispositif d'accompagnement, avec l'objectif d'atteindre un chiffre de 4 000 à 5 000 à l'horizon 2025. Mais la réalité serait toute autre.

« Un tiers des dossiers sont traités correctement, mais pour les deux tiers restants, il faut attendre un mois, voire un mois et demi » , fustige Olivier Salleron. Pour accélérer le processus, il recommande que l'instance nationale France Rénov' puisse délivrer des attestations aux sociétés qui prendraient le flambeau.

Vers une gratuité du label garant de l'environnement

Par ailleurs, depuis le 1er janvier dernier, les propriétaires doivent isoler toiture, menuiserie, sols ou murs et ne plus avoir de chauffage au fioul ou au charbon. A ce sujet, le président de la FFB plaide pour alléger le dispositif, afin que les ménages souhaitant remplacer leurs fenêtres et isoler leurs murs ne soient pas « obligés » de changer leur chaudière afin de bénéficier des aides.

Autre modification probable : la gratuité du label reconnu garant de l'environnement (RGE) pour les artisans, contre 500 euros au minimum actuellement selon la taille de la compagnie. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique au Parisien le 12 février dernier. Ce à quoi Olivier Salleron a répondu : « Pourquoi pas, mais surtout, ne complexifions pas le RGE » . Il plaide par ailleurs pour une harmonisation des audits entre le label reconnu garant de l'environnement (RGE), les certificats d'économie d'énergie (CEE) et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).