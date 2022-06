Louer sa résidence secondaire : les points d’attention

Avant de mettre en location votre résidence secondaire, il est recommandé de contacter la mairie du lieu de résidence pour les informer et aussi prendre connaissance des obligations à remplir. (Crédit photo : Fotolia)

Louer votre résidence secondaire quand vous ne l'occupez pas afin de couvrir les dépenses d'entretien est une bonne idée, mais attention, il est nécessaire de bien vous organiser, d'effectuer les bonnes démarches administratives et de bien anticiper le coût lié à la location.

Effectuer les démarches administratives

Avant de mettre en location votre résidence secondaire, il est recommandé de contacter la mairie du lieu de résidence pour les informer et aussi prendre connaissance des obligations à remplir. Vous obtiendrez un numéro d'enregistrement qui devra apparaître sur toutes vos annonces de location.

Pensez également à consulter les dispositions du règlement de co-propriété le cas échéant. Celui-ci peut imposer des conditions voire interdire la location saisonnière.

S'organiser pour accueillir des locataires

En louant votre résidence secondaire, vous devez vous organiser pour que les locataires trouvent le niveau de service, d'équipement et de confort auquel ils s'attendent.

Vous devez donc vous assurer que les équipements (TV, lave-vaisselle …) sont suffisants et en état de bon fonctionnement, ranger vos affaires personnelles. Il sera aussi nécessaire de vous organiser pour l'accueil des locataires, la réponse à leurs demandes, le ménage, la gestion du linge de maison, etc. Vous pouvez faire appel à une personne de confiance sur place ou bien solliciter les services d'une agence ou d'une conciergerie … mais cela a bien entendu un coût.

Fixer le bon prix et choisir la bonne période

Il existe aujourd'hui de nombreux sites internet de location en ligne pour mettre en location votre résidence secondaire (moyennant le coût de l'annonce) et trouver des locataires. Ces sites vous permettront également de vous faire une idée du prix des locations dans le secteur. Vous pouvez également vous adresser à l'office de tourisme ou aux agences immobilières locales. Ils pourront également vous donner des indications sur les périodes de location où la demande est plus forte.

La fiscalité des revenus tirés de la location

La location d'une résidence secondaire est logiquement saisonnière et implique de louer le bien meublé. Les loyers perçus sont donc imposés selon le régime LMNP (Location Meublée Non Professionnelle). Si les revenus tirés de la location sont inférieurs à 72.600 euros par an, vous pouvez opter pour le régime micro-BIC. Ils bénéficient alors d'un abattement de 50 %. De plus, si vous avez obtenu le classement de votre logement en meublé de tourisme, l'abattement peut atteindre 71 %. Attention, avec ce régime d'imposition, les frais et charges ne sont pas déductibles des loyers étant donné que ce régime permet déjà de bénéficier d'un abattement. Si vos charges sont supérieures à 50 % des loyers, vous avez peut-être intérêt à opter pour le régime réel. Celui-ci ne permet de déduire des revenus locatifs les charges liées à l'exploitation du bien (frais d'agences, assurances, charges de copropriété, taxe foncière), aux intérêts d'emprunts, aux travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, d'acquisition du bien, d'amortissement du bien et des meubles qui le composent.

La taxe et la surtaxe d'habitation

La suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne que les résidences principales. Les propriétaires de résidence secondaire restent redevables de la taxe d'habitation. Par ailleurs, les communes où il existe des tensions fortes sur le marché de l'immobilier locatif sont autorisées à mettre en place une surtaxe d'habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale, à un taux maximal de 60 %.