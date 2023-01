Logements : 71 % des diagnostics de performance énergétique sont faux, selon une étude

Selon une étude réalisée par Hello Watt, 71% des diagnostics de performance énergétique réalisés sont erronés. (Ri / Pixabay)

Selon une étude du comparateur d'énergie Hello Watt, 71% des diagnostics de performance énergétique réalisés (DPE) sont erronés. Ces résultats, qui ont inquiété beaucoup de propriétaires avec l'interdiction à la location des logements les plus énergivores, ont toutefois été remis en question par plusieurs professionnels du secteur.

Depuis une étude de la start-up Hello Watt dévoilée le 1er janvier 2023, la validité des diagnostics de performance énergétique (DPE) est remise en question. D'après le comparateur d’énergie, cet outil, qui sert pourtant de base pour l'interdiction à la location des logements les plus énergivores, n'est pas fiable dans 71% des cas, rapporte Le Parisien .

D'importants écarts

Pour arriver à ce résultat, Hello Watt a comparé le DPE de 221 logements avec sa consommation électrique en temps réel enregistrée par leur application. Dans 29% des cas, l'étiquette attribuée correspondait à la consommation constatée. Mais dans 40% des cas, la consommation calculée correspondait en réalité à une étiquette voisine. Dans 31% des cas, l'écart était même plus important. « On s’aperçoit, en fait, que les consommations n’ont rien à voir avec le classement DPE » , résume Guillaume Matheron, responsable de l’étude.

Ces écarts importants sont d'autant plus inquiétants que le DPE a de lourdes conséquences pour les propriétaires. Depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G+ sont en effet interdits à la location. Suivront ensuite dès 2025 les logements classés G, puis F en 2028 et enfin E en 2034. D'ici deux ans, deux millions de logements risquent d'être retirés du marché de la location, et plus de 11 millions d'ici 2034.

Une méthode critiquée

Les résultats de cette enquête ont été dénoncés par plusieurs professionnels du secteur. « S’ils n’étaient pas fiables, on le saurait depuis longtemps » , affirme par exemple Yannick Ainouche, président de la Confédération des diagnostiqueurs immobilier à la FNAIM. À ses yeux, la méthode utilisée par Hello Watt n'est pas la bonne puisque les consommations électriques des ménages dépendraient, selon lui, bien plus du mode de vie des occupants que des réelles performances du logement.

L'État a d'ailleurs abandonné depuis juillet 2021 le calcul des performances basé sur les factures, qui donnait lieu à des résultats trop disparates. Ainsi, pour Danielle Dubrac, la présidente de l'Union des syndicats de l’immobilier, s'il existe bien des réglages à faire sur le DPE, notamment pour les petites surfaces, cet outil resterait indispensable.