LOG IN enrichit son portefeuille européen avec une acquisition stratégique dans le secteur médical irlandais

La SCPI paneuropéenne LOG IN vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale. Gérée par Theoreim en collaboration avec Principal Asset Management, cette SCPI spécialisée dans l'immobilier industriel et logistique annonce sa première acquisition en Irlande, marquant ainsi sa cinquième implantation sur le continent européen.

Une acquisition stratégique dans un pôle d'excellence médical irlandais

Un complexe immobilier polyvalent répondant aux besoins du secteur des technologies médicales

L'investissement porte sur un ensemble immobilier de près de 5 000 m² situé à Galway, à l'ouest de l'Irlande. Ce complexe – composé de deux bâtiments distincts – offre une configuration idéale pour les activités de recherche et de production dans le domaine médical. L'aménagement comprend des espaces d'entrepôt, des laboratoires de recherche, ainsi que des bureaux, créant un environnement de travail intégré adapté aux exigences spécifiques de l'industrie des technologies médicales.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'investissement de LOG IN qui privilégie les actifs combinant résilience, dynamisme locatif et potentiel de valorisation dans des secteurs porteurs.

Un locataire international de premier plan avec un engagement à long terme

L'ensemble immobilier bénéficie d'une sécurité locative remarquable, étant entièrement loué pour une durée ferme de neuf ans à un acteur international majeur spécialisé dans l'innovation et la fabrication de technologies médicales. Cette signature de qualité garantit des flux de revenus stables et prévisibles pour les investisseurs de la SCPI.

Bien que le communiqué de la société de gestion ne précise pas l'identité exacte du locataire, son positionnement dans un secteur d'avenir comme celui des technologies médicales renforce l'attractivité de cet investissement dans une perspective de long terme.

Galway : un écosystème scientifique favorable à l'innovation médicale

Un environnement universitaire et scientifique propice au développement

Galway se distingue par son écosystème scientifique et académique de premier plan, offrant un vivier de talents essentiel pour les entreprises évoluant dans le secteur médical. Cette caractéristique constitue un atout majeur pour la pérennité de l'actif, en garantissant au locataire un accès privilégié aux compétences nécessaires à son développement.

Une accessibilité optimale facilitant les échanges internationaux

L'emplacement stratégique de l'actif renforce également sa valeur. Sa proximité avec l'autoroute M6 permet une liaison rapide avec Dublin, la capitale irlandaise, en seulement 2h30. Par ailleurs, l'accès facilité aux principales infrastructures logistiques du pays, notamment deux aéroports et le port de Cork, optimise les capacités d'échanges internationaux, un facteur crucial pour une entreprise orientée vers l'innovation et la production de technologies médicales.

Une stratégie de diversification géographique et sectorielle renforcée

Cinq marchés européens dans le portefeuille de LOG IN

Avec cette acquisition, LOG IN étend sa présence à cinq marchés européens, démontrant sa capacité à identifier des opportunités d'investissement attractives au-delà des frontières françaises. Cette expansion géographique s'inscrit dans une volonté d'offrir aux investisseurs une exposition diversifiée aux marchés immobiliers européens les plus dynamiques.

Un équilibre sectoriel entre industrie, logistique et sciences de la vie

Comme le souligne Romain Welsch, Président de Theoreim : « L'acquisition de cet actif mixte, combinant industrie et sciences de la vie, vient également consolider la diversification sectorielle de la SCPI, déjà fortement implantée dans les domaines industriel et logistique. »

Cette opération permet à LOG IN de renforcer sa position sur des secteurs d'avenir en forte croissance, tout en maintenant son orientation principale vers l'immobilier industriel et logistique. Cette approche équilibrée vise à optimiser le couple rendement-risque du portefeuille, en capitalisant sur des tendances de marché complémentaires.

Une SCPI accessible aux investisseurs particuliers

Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine, LOG IN offre une opportunité d'accès à l'immobilier professionnel européen avec un ticket d'entrée accessible dès 1 000 euros. Cette SCPI s'inscrit dans l'offre globale de Theoreim, qui gère plus de 600 millions d'euros d'actifs au 31 décembre 2024 à travers différents véhicules d'investissement.

Un véhicule d'investissement adapté aux différents profils d'investisseurs

Outre LOG IN, Theoreim propose également d'autres solutions d'investissement immobilier comme la Société Civile Pythagore – accessible via des contrats d'assurance-vie et de retraite – ainsi que le Fonds Professionnel Spécialisé Newton, destiné aux clients professionnels ou assimilés à partir de 100 000 euros.

Un gestionnaire expérimenté en expansion

Cette acquisition en Irlande témoigne du dynamisme de Theoreim, société de gestion agréée par l'AMF depuis septembre 2020, qui poursuit activement le développement de son offre et l'élargissement de son empreinte européenne.

Les investisseurs intéressés par cette SCPI doivent toutefois garder à l'esprit que, comme tout placement immobilier, un investissement dans LOG IN s'inscrit dans une perspective de long terme et comporte des risques, notamment en termes de liquidité et de fluctuation de la valeur des parts.