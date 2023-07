Locations de vacances : comment équiper son logement pour une meilleure rentabilité

Le gain en rentabilité constaté après l’ajout d'un jacuzzi varie en fonction des régions. (illustration) (Pezibear / Pixabay )

Pour augmenter la rentabilité de sa location de vacances, certains investissements sont à privilégier. Coûteuses, les piscines ne sont, par exemple, pas toujours rentables en fonction des villes. Les jacuzzis, les saunas et certains aménagements moins onéreux peuvent quant à eux accroître plus facilement le rendement d'un logement.

Pour se loger lors des vacances d’été, de plus en plus de Français s’orienteraient vers la location d’une maison ou d’un appartement. Une perspective qui pousse ceux qui proposent ces locations saisonnières à se demander quels investissements pourraient leur permettre d'accroître leu rendement de leur bien. Prello, une plateforme dédiée à l'achat groupé et à la gestion d'une résidence secondaire, a récemment analysé en France le gain financier dégagé par l’installation d’une piscine, d’un jacuzzi et d’un sauna, indique Les Echos .

Des piscines parfois peu rentables

Au total, si un écart de prix positif a été globalement constaté, l’intérêt de l’investissement varie en fonction de la nature de l’équipement proposé. Ainsi, en moyenne, les maisons avec piscine affichent des revenus 40 % supérieurs aux logements qui en sont dépourvus. De même, les revenus sont 48 % supérieurs pour les biens possédant un jacuzzi, et 74 % supérieurs pour ceux dotés d’un sauna.

Toutefois, pour les piscines, en intégrant le coût souvent élevé des investissements et des charges, le rendement supplémentaire net tombe à 16 % en moyenne. De plus, en prenant en compte les impôts locaux, la rentabilité de cet investissement varie en fonction des villes. Si le surplus de revenus est important à Brest (Finistère), Montpellier (Hérault) ou Rouen (Seine-Maritime), il a été jugé insuffisant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Bordeaux (Gironde) ou Nantes (Loire-Atlantique).

Certains éléments très recherchés

À l’inverse, puisqu’il s’agit d’un investissement moins coûteux, l'achat d'un jacuzzi ou d'un sauna génère un rendement net supérieur, à +38 % en moyenne en France pour le jacuzzi et à +64 % pour le sauna. Ces deux équipements présentent aussi l’avantage de prendre moins de place.

Reste que ces rendements varient également beaucoup entre les villes. Prello a par exemple noté 71 % de revenus supérieurs pour un jacuzzi à Brest, contre 12 % à Marseille (Bouches-du-Rhône). En parallèle, la présence de certains équipements moins coûteux, comme un sèche-cheveux ou un lit parapluie, mais aussi l’organisation d’une arrivée autonome et la présence de linge de maison, peut significativement augmenter le rendement d'un logement loué à des vacanciers.