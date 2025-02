Location : ne payez rien avant de visiter le logement, il s'agit sûrement d'une arnaque

Attention aux annonces de location immobilière qui réclament un premier paiement avant la visite du bien. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Des escrocs tentent de profiter des tensions sur le marché locatif pour soutirer de l’argent à ceux qui cherchent un logement. L’une de ces arnaques consiste à réclamer le paiement anticipé d’un loyer ou d’un dépôt de garantie pour réserver la visite du bien, rapporte RMC Conso .

Ces personnes malintentionnées publient de fausses annonces en reprenant des photos et descriptions volées sur des sites légitimes. Le prix affiché est souvent bien inférieur à la moyenne du marché, de quoi attirer les candidats. RMC Conso s’est concentré sur deux logements : un 38 m² à 700 euros par mois à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) et un 42 m² à 765 euros à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).

Les journalistes ont pris contact avec les supposés propriétaires via SeLoger et Leboncoin. Les deux mails reçus en retour étaient construits de la même manière. Longs, ils vantaient les qualités du logement. Puis les propriétaires réclamaient des informations personnelles et des documents (pièce d’identité, bulletins de salaire, avis d’imposition, contrat de travail, justificatif de domicile…) pour « fixer au plus vite un rendez-vous » .

Une pratique illégale

Le mail indique surtout qu’il faut, en cas de visite programmée, effectué un virement bancaire de dépôt de garantie. Il est de 700 euros pour l’un des appartements, et du double pour l’autre. Pour justifier cette demande, les propriétaires indiquent qu’ils ont déjà « fait le déplacement pour des personnes qui n’étaient pas au rendez-vous, d’autres qui n’avaient même pas les moyens » de louer le logement. Ils prétendent par ailleurs qu'ils rembourseront la somme versée si le logement ne convient pas.

Vrais ou faux propriétaires, cette pratique est totalement illégale. « Aucune somme d’argent ne peut être réclamée par le propriétaire avant la signature du bail de location. La seule façon légale de réserver un logement est de signer le bail de location » , indique SeLoger .

Si vous avez été victime d’une telle manipulation, vous pouvez réclamer la somme versée au propriétaire en adressant une mise en demeure. En cas de refus, il faudra saisir le tribunal de proximité si la somme versée est inférieure à 4 000 euros.