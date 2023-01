Location : l'assurance habitation lancée par la mairie de Paris est déjà un succès

La Ville de Paris propose sa propre assurance pour les locataires de la capitale. Illustration (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

La Ville de Paris a lancé le 9 janvier 2023 son « Assurance habitation parisienne » à destination des locataires les plus modestes. Déjà 200 contrats ont été souscrits et les pré-demandes se multiplient, alors qu'Anne Hidalgo estime que le dispositif peut intéresser jusqu'à 400 000 habitants.

La mairie de Paris a lancé sa propre assurance multirisque habitation pour les locataires de la capitale, en partenariat avec le mutualiste Vyv Conseil et l’assureur Wakam. Depuis la mise en place du dispositif le 9 janvier 2023, les demandes se multiplient, selon Le Parisien . Vyv revendique ainsi environ 1 500 préinscriptions en ligne et 200 contrats signés.

Cette assurance s'adresse aux locataires les plus modestes, qui peuvent, selon les cas, économiser entre 50 et 250 euros par an par rapport à une multirisque classique, explique Ian Brossat, conseiller (PCF) de la maire en charge du logement. La grille tarifaire a d'ailleurs été réalisée en fonction du nombre de pièces à couvrir. Une jeune femme de 25 ans confie au Parisien qu'elle va payer 10,85 euros par mois (130,18 euros par an) pour son studio de 18 m2.

Entre 300 000 à 400 00 Parisiens concernés

L’Assurance habitation parisienne souhaite faciliter l'accès à la souscription en ne prenant pas en compte les sinistres passés du logement ou encore les potentiels impayés. « Entre 300 000 à 400 00 locataires parisiens sont susceptibles d’être intéressés. Nous voulons permettre aux Parisiens locataires d’être bien assurés à un prix abordable alors que la question du pouvoir d’achat est devenue cruciale » , déclare au quotidien francilien la maire (PS) Anne Hidalgo.

Pour bénéficier de cette offre, il faut respecter un certain plafond de ressources : gagner moins de 2026 euros net par mois pour un célibataire et moins de 3028 euros pour un couple. Concernant les risques couverts, on retrouve les incidents les plus courants comme les dégâts des eaux ou les cambriolages, mais également le bris de glace, la tentative de vol, le vandalisme et les dommages électriques. La franchise pour un sinistre a été fixée à 120 euros.