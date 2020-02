Location : 88 % des Français sont prêts à faire des sacrifices pour convaincre un propriétaire

Alors que l'accès à la location apparaît compliqué pour les Français, une majorité d'entre eux est disposée à faire des sacrifices en taillant dans le budget du quotidien, en changeant de région ou encore en usant des armes de la séduction selon un sondage réalisé par Lagenceblue.

74 % des Français trouvent que l'accès à la location est très difficile, selon un sondage réalisé par Lagenceblue, une agence immobilière en ligne, et relayé par BFM Immo. Pour surmonter cet obstacle, 88 % des candidats à la location se disent prêts à réaliser des sacrifices pour qu'un propriétaire accepte leur dossier.

Premier sacrifice que sont prêts à faire les Français : restreindre leurs dépenses quotidiennes. Le budget consacré aux loisirs, aux jeux et à la culture est le premier cité (72 % des sondés). Vient ensuite l'aménagement intérieur, le mobilier et la décoration (66 %) et enfin le budget transport (53 %).

On ne ment pas sur les revenus

Mais il n'y a pas que des questions financières qui sont en jeu pour accéder plus facilement à une location. Ainsi, 62 % des Français sont disposés à changer de département ou de région. Une décision qui est envisagée davantage par les hommes (73 %) que par les femmes (51 %). En revanche, les femmes se montrent plus honnêtes quand il s'agit de donner leurs revenus. Elles sont 81 % à ne pas vouloir mentir quand 63 % des hommes sont prêts à le faire pour obtenir un logement.

Autres différences entre hommes et femmes : l'arme de la séduction. A la question « seriez-vous prêt(e) à séduire le ou la propriétaire pour avoir une belle location ? », 56% des hommes ont répondu « oui, sans problème » contre seulement 42 % des femmes.