Linky : Des locataires refusent l'installation de compteurs et accusent Enedis de les « harceler »

Les pétitionnaires souhaitent conserver leurs anciens compteurs. (Illustration) (PxHere)

Des locataires d'un immeuble de Saint-Sulpice-La-Pointe, qui refusent l'installation des Linky, accuse Enedis de les « harceler ». Dans une pétition, ils demandent à leur maire de prendre un arrêté pour interdire au fournisseur d'électricité la mise en place des nouveaux compteurs.

Enedis a toujours quelques difficultés à faire accepter la pose des Linky. A Saint-Sulpice-La-Pointe (Tarn), onze locataires sur douze d'un immeuble ont ainsi adressé une pétition à leur maire dans laquelle ils indiquent s'opposer à l'installation du compteur nouvelle génération dans leur logement, rapporte La Dépêche.

Les habitants dénoncent également les méthodes du fournisseur d'électricité. Le texte pointe « la main forcée de cette entreprise qui se permet de nous harceler ».

Ils réclament au maire de prendre un arrêté

Selon le témoignage d'un des locataires auprès du quotidien régional, l'entreprise multiplierait les appels téléphoniques et les courriers. Un technicien aurait même tenté d'installer un compteur malgré le refus. Dans leur pétition, les locataires expliquent que les Linky « sont des sujets contentieux et dangereux ». « Nous sommes menacés dans notre santé et notre vie privée », avancent-ils.

Les auteurs de la pétition précisent également qu'ils sont satisfaits de leurs compteurs actuels, qui permettent de compter leurs consommations en kilowatts en heures pleines comme en heures creuses. Ils refusent également que le distributeur d'énergie collecte des données personnelles par le biais du nouvel appareil. Les pétitionnaires réclament ainsi au maire de « prendre l'arrêté convenable » pour éviter son installation.