Linky : Des habitants de la Moselle se mobilisent contre l'installation des compteurs

Alors qu'Enedis est au cœur d'une polémique sur le traitement des données personnelles de ses consommateurs, des habitants de la commune de Rémelfing (Moselle) se mobilisent contre l'installation des compteurs Linky dans le Grand-Est.

Affiches, cadenas, barricades... Les habitants de Rémelfing et de ses environs se mobilisent contre l'installation de compteurs Linky en Moselle. Car malgré une mise en demeure de la part de la Cnil le 11 février dernier, Enedis poursuit la mise en place de ses compteurs. Une opération rendue délicate face à la fronde de ces Mosellans, rapporte France Bleu Lorraine Nord.

En effet, les habitants ont créé le collectif « Stop Linky 57 Rouhling » et s'organisent pour bloquer l'accès de leurs compteurs aux techniciens d'Enedis. Ils n'hésitent pas à barricader ou cadenasser les compteurs, ce qui peut s'avérer d'ailleurs dangereux en cas d'incident électrique. Mais pas de quoi arrêter le collectif : « C'est (le compteur Linky) très toxique pour la santé, cela va être la prochaine catastrophe sanitaire du siècle », prévient l'un de ses membres.

Enedis accusé de harcèlement

Outre l'aspect sanitaire, les riverains dénoncent un harcèlement subi de la part de la société d'énergie. « J'ai eu cinq messages vocaux en seulement quelques jours sur mon répondeur ! Les installateurs sont aussi venus plusieurs fois », explique une habitante qui n'a pas hésité à afficher sur sa porte un rappel de la loi. Celle-ci stipule qu'Enedis n'a pas le droit d'installer ses compteurs en violant le droit de propriété.

La multiplication des associations anti-Linky intervient alors qu'EDF et Engie se trouvent au cœur d'une polémique sur le traitement des données personnelles. Le 11 février dernier, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a mis en demeure les deux entreprises françaises, leur donnant trois mois pour se mettre en conformité sur la collecte des informations des consommateurs, via les compteurs Linky.

En France, plus de 23 millions de compteurs ont déjà été installés et leur mise en place se poursuit. Le programme d'aménagement des Linky devrait se terminer dans les deux années à venir.