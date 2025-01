Leurs maisons n’ont jamais été inondées mais ils doivent quand même les quitter

Vivre à proximité de maisons qui ont été inondées après la dépression Kirk, c’est là tout leur malheur. Des habitants qui n’ont pas vu leur maison touchée par la crue doivent déménager à cause du risque inondation.

« Nous, on n’a jamais été touchés. Vous voyez, on a la maison de retraite qui est juste derrière et qui n’est pas non plus impactée. Donc, on ne comprend pas pourquoi il nous faut partir. On nous l’a imposé, on nous a dit «c’est comme ça »», déplorent Geneviève, 78 ans et Michel, son mari de 86 ans. Leur maison n’a jamais été inondée et pourtant ils vont devoir déménager et trouver un autre logement dans les 6 mois. Leur maison fait partie d’un lotissement et plusieurs habitations voisines ont subi des inondations.

La résidence de la Chaussée à Bricquebec-en-Cotentin, dans la Manche (50), compte 19 maisons de plain-pied livrées en 2015: 4 maisons ont été inondées en 2017, et 12 maisons le 8 octobre dernier, à la suite de la dépression Kirk . Il reste donc 7 maisons qui n’ont pas été victimes de la crue de la rivière l’Aizy. Le bailleur social, les Cités Cherbourgeoises, ne veut pas prendre de risque et a annoncé aux locataires qu’ils doivent tous quitter leur logement dans les 6 mois. Même ceux qui n’ont jamais subi d’inondation, étant donné qu’ils sont situés sur un site désormais inondable, alors qu’il était juste classé en zone humide .

Une décision pas définitive

La sécurité avant tout, argue le bailleur social, qui ne veut pas mettre en danger ses locataires. Il met donc fin au bail des 19 maisons du lotissement. Ce choix difficile a été pris en conseil d’administration le 10 décembre 2024 afin de « ne pas avoir un mort sur la conscience », justifie le bailleur social à La Presse de la Manche . Une décision qui fait polémique chez certains habitants, attachés à leur logement. Plus de la moitié a quitté son logement après les inondations. Le maire de la commune, Denis Lefer, prend position pour les habitants: « C’est la précaution du bailleur social et c’est un privé. Alors il fait ce qu’il veut. Je leur ai bien dit que je n’approuvais pas cette décision », déclare-t-il à France Bleu .

L’édile tente d’offrir une solution de relogement aux locataires, 5 d’entre eux ont pu être relogés à Bricquebec. Le maire a également commandité des études et a rencontré les services techniques de la direction départementale des territoires et de la mer pour savoir si techniquement il est possible de laisser « tranquilles » les habitants qui vivent dans cette zone, n’ayant pas été inondée. En attendant, les locataires craignent de ne pas retrouver de logement. « Il y a plus de 400 demandes de logement en attente. Donc non, il n’y a pas de solution. On a beau nous répéter, vous êtes prioritaires, non prioritaires de rien du tout. S’il n’y a pas de logement, on se retrouve à la rue », lance Claudine, une habitante qui vit dans l’une des maisons les plus à risque. La plupart des maisons sont habitées par des personnes âgées ou fragiles. Le bailleur social a précisé que sa décision n’était pas définitive. Si les études concluent que le danger est écarté, les habitants pourront retourner vivre chez eux.