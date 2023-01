Leur logement sous-loué à leur insu : des propriétaires menacés de mort portent plainte

Des propriétaires ont été escroqués après la location de leur logement. Illustration (Free-Photos / Pixabay)

Un couple a été insulté et menacé de mort après avoir découvert que leur appartement parisien avait été sous-loué sur différentes plateformes spécialisées. Ces propriétaires avaient signé un bail avec des locataires, sans se douter que ces derniers étaient en réalité des escrocs. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

Des annonces en ligne qui proposent de louer un appartement pour une courte durée, à l'insu des propriétaires ? C'est ce qu'un couple installé dans le Loiret a dénoncé dans plusieurs médias ces derniers jours, dont Le Parisien . Celui-ci a en effet loué un duplex du VIe arrondissement de la capitale à une hôtesse de l'air et un directeur financier, en septembre dernier. Enfin, c'est ce que les propriétaires croyaient : en réalité, le logement a été sous-loué dans la foulée par le biais de plusieurs sites d'annonces, dont Booking.com.

400 euros la nuit

Le duplex de 64 m2 avait été loué pour 3 000 euros par mois. Mais seulement quelques jours après la signature du bail, l'appartement s'est retrouvé sur des sites de location de tourisme, avec pour intitulé « Luxurious 2 Bedrooms Saint Michel Notre Dame Augustins Free Netflix » . Montant de la prestation : 400 euros la nuit en moyenne.

La copropriété, intriguée par les allées et venues et les fêtes organisées dans le duplex, ont alerté les propriétaires. Ces derniers ont découvert en novembre les serrures de leur logement changées et des dégradations dans le logement.

Toujours le même mode opératoire

D'autres propriétaires lésés par les mêmes escrocs se font alors connaître. « Le mode opératoire est le même : un couple qui cherche un logement avec un excellent dossier et c’est l’entreprise (soit l'employeur de l'un d'eux, NDLR) qui doit régler le loyer » , explique Le Parisien . Or, cette SAS est impossible à localiser et son fonctionnement est plus qu'opaque. Les loyers, eux, sont versés aux propriétaires depuis une banque lituanienne.

Après avoir témoigné dans la presse et à la télévision, le couple a été menacé de mort par des membres de la SAS (société par actions simplifiée) responsable de l'escroquerie. Le quotidien francilien relaie une conversation téléphonique sans équivoque, dans laquelle l'interlocuteur profère insultes et lourdes menaces à l'encontre des propriétaires de l'appartement parisien. Il connaît vraisemblablement leur adresse et des détails sur leur vie. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après le dépôt de plainte du couple.